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Las dos primeras semanas de agosto

La Casa del Pueblo de Los Santos de Maimona acoge la exposición 'Diálogos del Arte'

La muestra reunirá las obras de dos artistas locales, Estrella Apolo y Enrique Chano

Con esta iniciativa, el PSOE pretende convertir el espacio en una zona cultural abierta a la participación ciudadana

Enrique Chano y Estrella Apolo, artistas de las obras.

Enrique Chano y Estrella Apolo, artistas de las obras.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Los Santos de Maimona

La Casa del Pueblo de Los Santos de Maimona abre sus puertas al arte durante las dos primeras semanas de agosto con la exposición 'Diálogos del Arte', una muestra que reunirá las obras de dos artistas locales, Estrella Apolo y Enrique Chano, en una apuesta por acercar la cultura a la ciudadanía y dar visibilidad al talento del municipio.

Bajo el lema 'Dos miradas, un mismo arte', la muestra propone un diálogo entre dos formas diferentes de entender la creación artística. Por un lado, Estrella Apolo exhibirá una selección de pinturas realizadas al óleo, una técnica con la que explora diferentes posibilidades expresivas. Por otro, Enrique Chano presentará varios retratos realistas elaborados con lápiz y lápices de color, caracterizados por la precisión y el cuidado en la representación de sus modelos.

Del 4 al 14 de agosto

La inauguración se celebró el pasado 4 de agosto en la sede, situada en la Plaza de Vistahermosa, donde acudieron más de un centenar personas. La exposición podrá visitarse hasta el 14 de agosto, con entrada gratuita y horario de 19.30 a 22.30 horas.

Asistentes a la inauguración de la exposición.

Asistentes a la inauguración de la exposición. / Cedida

Con esta iniciativa, el PSOE de Los Santos de Maimona pretende convertir la Casa del Pueblo en un espacio abierto a la actividad cultural y a la participación ciudadana. Desde la agrupación local destacan que la cultura constituye "un motor de cohesión social" y subrayan su voluntad de que la sede socialista sea también un lugar de encuentro que "mantenga sus puertas abiertas al arte, a la expresión creativa y a la convivencia de todos los vecinos".

Los artistas

La muestra exhibida propone dos formas de entender el arte a través de la obra de dos creadores locales. Estrella Apolo exhibirá una selección de pinturas al óleo, una técnica con la que explora las posibilidades expresivas de este medio clásico, mientras que Enrique Chano presentará varios retratos realistas realizados con lápiz y lápices de color, caracterizados por la fidelidad en la representación de sus modelos y el cuidado por el detalle.

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Desde la organización invitan a vecinos, visitantes y amantes del arte a asistir tanto al acto inaugural como a recorrer la muestra durante los días en los que permanecerá abierta, consolidando así una iniciativa que busca reforzar el vínculo entre la cultura y la vida social de Los Santos de Maimona.

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