El equipo femenino de Mérida y el local masculino campeones del Torneo de Baloncesto 4X4 Jamón de Monesterio

Continúa la actividad deportiva de promoción del Día del Jamón de Monesterio. Este fin de semana la localidad acogió una de las competiciones más veteranas incluidas en la programación oficial de esta Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, con la disputa de una nueva edición del Torneo de Baloncesto 4X4 Jamón de Monesterio.

Organizado por la Asociación de Baloncesto de Monesterio, ABM, con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, la marca Jamón de Monesterio y la Diputación Provincial de Badajoz, el torneo volvió a reunir a un buen número de equipos de diferentes localidades de Extremadura, así como a chicos y chicas, procedentes de otros municipios, integrados en los 13 conjuntos participantes en este evento deportivo.

Las pistas deportivas, al aire libre, de El Tejar, volvieron a ser el mejor escenario para esta cita deportiva que, tradicionalmente se disputa en horario nocturno, para evitar las altas temperaturas que acompañan durante el mes de agosto. Mucho público, bastante animación y, sobre todo, un magnífico ambiente. En lo deportivo, cabe destacar el gran nivel de los conjuntos participantes y, fundamentalmente, haber conseguido, una vez más, la creación de un espacio para el fomento de la convivencia y la pasión por el deporte.

Ganadoras en categoría Junior Femenino / cedida

Ganadores

La competición, en modalidad 4X4, se inició a las 20:30 horas y concluyó, con la entrega de premios, pasada la una de la madrugada. La organización consiguió la participación de 5 equipos en categoría Junior Femenino; 4 quipos en Junior Masculino y otros 4 conjuntos en categoría Infantil Mixta.

Ganadores en categoría Junior Masculino / cedida

El presidente de ABM, Dani Vasco, ha destacado el “nivel” de los conjuntos femeninos. Llegaron a la final los representativos de las localidades de Mérida y Montemolín, con un marcador final que, se decantó por las romanas, con un solo punto de diferencia. En categorías masculinas, los premios fueron para los conjuntos locales. En esta edición participaron equipos de Mérida, Montemolín, Monesterio, Badajoz y Cáceres. Además de sus correspondientes trofeos, los conjuntos ganadores se llevaron como premio paletillas y lotes de productos ibéricos. En la entrega de premios participaron los concejales de las áreas de Deportes e Industria, Francisco Javier Granadero y Guillermo Robledo, respectivamente.

Reconocimiento a Jesús Hernández / cedida

Reconocimiento

La actividad, una de las más representativas y de mayor visibilidad del baloncesto local, sirvió para rendir homenaje a Jesús Hernández. Un reconocimiento, “muy merecido”, por su dedicación, durante los últimos 17 años, con el baloncesto de base. Por sus manos, han pasado centenares de niños y jóvenes, de la localidad. Con este gesto, la organización quiso agradecer y valorar públicamente, su constancia y el impacto que sigue teniendo en la asociación y “la importancia en el fomento de valores como el esfuerzo, la disciplina y, sobre todo, el “compañerismo y el amor al baloncesto”.

Noticias relacionadas

Dani Vasco, agradece “la colaboración y el apoyo prestado por las instituciones y la marca Jamón de Monesterio”, así como a los niños, niñas y jóvenes, que, una edición más, se han volcado con una actividad deportiva que volvió a llenar de público las gradas de las pistas. Del mismo modo, el presidente de la asociación pone en valor el trabajo prestado por los árbitros y patrocino del operador de telecomunicaciones, Avatel-Punto Net.