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21 y 22 de agosto

Contempopránea desvela los horarios y el plan de transporte para su 30 aniversario en Alburquerque

La organización ha reforzado la logística para facilitar la asistencia y dar respuesta a las necesidades del público

Contará con un pase único de 30 euros, un precio especial con motivo del aniversario

Público del Contempopránea 2006.

Público del Contempopránea 2006.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Alburquerque

La cuenta atrás para la celebración del 30 aniversario de Contempopránea ya está en marcha. La organización ha dado a conocer los horarios oficiales de las actuaciones y ha detallado el dispositivo de transporte y alojamiento para la Fiesta CPOP 30, que se celebrará los días 21 y 22 de agosto en el Paseo de las Laderas del Castillo de Luna, en Alburquerque.

Esta cita conmemorativa, organizada por CPOP Alburquerque con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Alburquerque, servirá para celebrar las tres décadas de historia del festival en el municipio donde nació. Se trata de un festival musical especial, de aforo reducido y con un marcado carácter conmemorativo, que no sustituye a la edición principal del festival, prevista para los días 16 y 17 de octubre en Don Benito.

Programación oficial

La apertura del recinto tendrá lugar a las 20.30 horas en ambas jornadas, aunque el acceso al espacio estará habilitado desde las 18.00 horas. El viernes 21 de agosto el escenario recibirá a Aurora Roja, Pálida Tez, Apartamentos Acapulco, Meteosat, Pequeño Mal, Yaveremos y La Merienda DJ.

El sábado 22 de agosto actuarán Julien Elsie, Miguel Rivera repasando el repertorio de Maga, Patronato, Nosoträsh, La Habitación Roja, Nadie Patín y Fotomatón DJ.

Transporte y alojamiento

La organización ha reforzado la logística para facilitar la asistencia al evento y dar respuesta a las necesidades del público. Quienes decidan pernoctar en Alburquerque dispondrán de camping municipal y área de autocaravanas, ambos gratuitos y situados junto a la piscina municipal.

Para el público de Badajoz o que se aloje en la ciudad, se ha habilitado un servicio especial de autobuses operado por Autocares Ñuco, con salida a las 19.00 horas desde las traseras de Simago y regreso a las 04.30 horas desde Alburquerque hasta la Estación de Autobuses de Badajoz.

Como alternativa también estará disponible el servicio de conductor profesional Angel Drive, con desplazamientos bonificados entre Badajoz y el recinto del festival.

30€ con motivo del 30 aniversario

La Fiesta CPOP 30 contará con un pase único de 30 euros, un precio especial con motivo del 30 aniversario, válido tanto para asistir a una sola jornada como a las dos.

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Con esta celebración, Contempopránea volverá durante dos noches al lugar donde comenzó su historia en 1996. Desde la organización aseguran que la idea es "reunir público y artistas en un formato íntimo que recupera el espíritu de los primeros años del festival". Todo ello, antes de la cita oficial en Don Benito.

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