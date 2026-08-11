Contempopránea repasa tres décadas de música y amistad en un cortometraje rodado en Alburquerque

Contempopránea ha estrenado ya en sus canales oficiales de Facebook y YouTube el cortometraje "30 años de pop y amistad", una producción realizada con motivo del 30 aniversario del festival y que vuelve la mirada hacia sus orígenes en Alburquerque.

La pieza audiovisual recorre la trayectoria del evento desde su nacimiento en esta localidad pacense en 1996, recuperando imágenes de algunos de sus escenarios más emblemáticos y recordando carteles, artistas y momentos que han marcado a varias generaciones de aficionados a la música independiente.

Rodado en Alburquerque, el cortometraje combina imágenes de archivo con testimonios de personas vinculadas a la historia de Contempopránea, entre ellas Irene Fuentes y Rodrigo Rasero.

A través de sus recuerdos, el documental reivindica el papel que el festival ha desempeñado durante estas tres décadas como punto de encuentro para seguidores de la música independiente, lugar de descubrimiento de nuevos artistas y espacio en el que se han creado vínculos y amistades alrededor de la música.

Agustín Fuentes, el director y fundador de Contempopránea, destaca precisamente esa dimensión del festival y señala que, mediante las imágenes históricas y los testimonios de sus protagonistas, el cortometraje pretende poner en valor treinta años como "espacio de encuentro, descubrimiento musical y amistad".

Don Benito acoge la edición principal

El estreno del documental forma parte de las actividades organizadas por el 30 aniversario de Contempopránea. La siguiente parada tendrá lugar los días 21 y 22 de agosto en el Paseo de las Laderas del Castillo de Luna de Alburquerque, escenario estrechamente ligado a la historia del festival.

La denominada Fiesta CPOP 30 tendrá un carácter especialmente simbólico y conmemorativo. Se trata de una celebración previa, con aforo reducido y concebida como un regreso a los orígenes para festejar el cumpleaños de Contempopránea en el lugar en el que comenzó su historia hace tres décadas.

"No se trata de la edición principal del festival, sino de una fiesta de cumpleaños con un aforo muy reducido y sin grandes nombres comerciales, porque nos apetecía mucho celebrar el aniversario donde surgió Contempopránea hace 30 años", explica Agustín Fuentes.

El director y fundador del festival, Agustín Fuentes, en una fotografía actual para La Crónica de Badajoz. / Cedida

La principal cita de Contempopránea llegará los días 16 y 17 de octubre en Don Benito, donde el festival desarrollará su edición de mayor formato.

La elección de Don Benito responde, entre otros motivos, a la necesidad de disponer de una mayor capacidad para afrontar las actuales dimensiones y costes de organización de un festival musical. Según explica Fuentes, el incremento del caché de los artistas y de los gastos asociados a la producción obliga a trabajar con recintos que permitan reunir a un público más numeroso.

A estas dificultades se suma otro condicionante para el crecimiento de los festivales en Extremadura: la disponibilidad de alojamientos. La limitada infraestructura hotelera en determinados puntos de la región supone, según la organización, un freno para aumentar el número de asistentes y competir en igualdad de condiciones con festivales celebrados en otros territorios.

Treinta años evolucionando con la música independiente

Desde aquella primera edición de 1996, Contempopránea ha ido transformándose al mismo tiempo que lo hacía la escena independiente española y el propio circuito nacional de festivales.

Fuentes señala que esa evolución está inevitablemente condicionada en Extremadura por cuestiones como los aforos y las infraestructuras disponibles, aunque durante estas tres décadas el festival ha tratado de avanzar "al ritmo de la escena musical y de la propia dinámica de los festivales nacionales".

El cortometraje "30 años de pop y amistad" sirve así como memoria audiovisual de ese recorrido y como punto de partida de la recta final de las celebraciones del aniversario: primero, con el regreso sentimental a Alburquerque los días 21 y 22 de agosto, y posteriormente con la edición principal de Contempopránea en Don Benito los días 16 y 17 de octubre.

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Imagen de archivo de una de las ediciones del festival. / La Crónica

Treinta años después de su nacimiento, Contempopránea celebra de este modo su pasado en el lugar donde comenzó todo, mientras mantiene en Don Benito su gran cita de 2026 y mira hacia el futuro dentro de una escena musical y un circuito de festivales que han cambiado profundamente desde aquel verano de 1996.