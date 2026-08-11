Guardia Civil
Investigada una empleada de hogar en Castuera por sacar 2.000 euros de la cuenta de una septuagenaria a la que asistía
La mujer había realizado hasta siete extracciones en un cajero sin su consentimiento
La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Castuera por un presunto delito continuado de estafa cometido contra una septuagenaria a la que asistía en su domicilio y para la que realizaba labores de limpieza.
La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre un posible perjuicio patrimonial sufrido por la víctima. Al analizar los movimientos de su cuenta bancaria, pudieron comprobar que se habían efectuado siete retiradas de dinero sin su consentimiento, que ascendían a un total de 2.000 euros.
Posteriormente, las cámaras de seguridad de los cajeros permitieron identificar como presunta autora de las extracciones a la mujer que hacía las labores de limpieza en la vivienda de la afectada. Según ha indicado la Guardia Civil, habría aprovechado su acceso al domicilio para coger la cartilla bancaria y retirar dinero de la cuenta.
Este pasado lunes, la sospechosa fue citada en las dependencias de la Guardia Civil de Castuera, donde se le instuyeron diligencias como investigada por un delito continuado de estafas y puestas a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera.
Recomendaciones
Para prevenir esta clase de hechos delictivos, la Guardia Civil recomienda llevar un control de las cuentas bancarias y comprobar recurrentemente los ingresos y los gastos, así como mantener en secreto el número PIN y las claves de seguridad.
Si en algún momento se pierde la tarjeta bancaria o cartilla, comunicar este hecho lo antes posible a la entidad bancaria para bloquearla. Finalmente, si hay sospecha de que podría haber sido sustraída, denunciar presencial o telemáticamente a través del servicio ON-RED (plataforma digital operativa las 24 horas que permite presentar denuncias por internet a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil).
- Una empresa de Badajoz, entre las registradas en una macrooperación contra un fraude de casi 12 millones en el IVA del alcohol
- Campo Maior abre 'el mayor jardín del mundo' hasta el 16 de agosto
- El PSOE de Badajoz exige investigar si la Junta desanimó a familias a matricular a sus hijos en el colegio de Alvarado
- Miles de extremeños cruzan la frontera para descubrir las Festas do Povo de Campo Maior: 'Me ha sorprendido mucho el despliegue
- Amigos de Badajoz reclama seguir excavando la maqbara de la avenida de Huelva y pide estudiar la nueva estructura hallada
- Campo Maior vuelve a florecer once años después: las Festas do Povo convierten la localidad portuguesa en un inmenso jardín de papel
- Badajoz recupera las columnas y el estilo ecléctico sevillano de uno de los edificios de la plaza de España
- El Fuerte de San Cristóbal en Badajoz se llena de estrellas con tres actividades gratuitas este fin de semana