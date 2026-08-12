De los hinchables al chocolate con churros: La Albuera se prepara para cuatro días de feria

La Albuera cuenta las horas para celebrar sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Camino del 14 al 17 de agosto. Sin embargo, la programación arranca hoy con la segunda Gala del Deporte, una cita que reconoce el esfuerzo y la trayectoria de deportistas locales.

Durante esta gala, que se ha convertido en la antesala de las fiestas, se pondrá en valor el deporte de base y la participación en diferentes disciplinas como fútbol, voleibol o caza y pesca. Entre los reconocimientos de este año destaca Fabiola Prieto González, una joven atleta de 16 años que se ha proclamado campeona de Extremadura en 100 metros vallas y 200 metros.

También será reconocido Daniel Luis Albano, campeón nacional de pulso en peso pesado con ambos brazos, después de haber logrado el título el pasado año con uno solo.

Cuatro días llenos de actividades

El 14 de agosto comenzará oficialmente la feria con una de las propuestas que más expectación despierta entre pequeños y mayores: una tarde de hinchables acuáticos y fiesta de la espuma. Para Juan Francisco Díaz, concejal de Turismo, Medio Ambiente y Deportes, esta última es una de las actividades que más afluencia de público congrega, "no solo de la localidad, sino también de los pueblos alrededor".

Por la noche llegará la coronación de Miss y Míster, seguida de la actuación de la orquesta Alejandra Show y una sesión de DJ en el parque para prolongar la fiesta y ofrecer a los más jóvenes la oportunidad "de disfrutar de canciones más actuales".

El día grande será el 15 de agosto, con la misa y posterior procesión en honor a la Virgen del Camino, a partir de las 11.00 horas. La jornada continuará con actuaciones musicales, tardeo y, como novedad este año, un espectáculo de copla, antes de la verbena popular y la sesión de DJ. La programación reserva también un espacio especial para los mayores, con actividades de ocio y un bingo con regalos en el Hogar de Pensionistas.

El 17 de agosto, último día de fiestas, llegará otra de las propuestas más coloridas y refrescantes: nuevos hinchables acuáticos y una fiesta de polvos 'Holi', en el parque. La feria se despedirá con música, DJ y, a las 05.00 de la madrugada, chocolate con churros gratuito para todo el público.

Una feria que se llena de vida

Durante la presentación de estas fiestas, el alcalde de la localidad, Manuel Antonio Díaz, ha asegurado que durante estos días, el municipio incrementa notablemente su población gracias al regreso de vecinos que viven fuera y a la llegada de visitantes de localidades cercanas. "En las horas más centrales de la noche, la plaza y la avenida afortunadamente se llena", ha destacado el alcalde.

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El regidor ha subrayado además el impacto positivo de las fiestas sobre el comercio y la actividad económica local, así como el respaldo de la institución provincial. En este sentido, la diputada provincial Paqui Silva puso en valor la apuesta por el mundo rural y por generar en los municipios espacios de vida, cultura, ocio y oportunidades y aseguró que La Albuera se prepara ya para vivir "unos días inolvidables de reencuentro, risas y diversión".