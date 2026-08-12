La Maquila devuelve a Herrera del Duque una parte de su memoria ligada al aceite y al campo

Cerca de 800 personas participaron este lunes en la inauguración de La Maquila, el nuevo Centro de Interpretación del Aceite de Herrera del Duque, creado tras la recuperación y puesta en valor del antiguo molino de aceite de Don Bernardo.

La inauguración congregó a numerosos vecinos y contó con la presencia del alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar Vaquerizo, miembros de la Corporación Municipal y representantes de la Diputación Provincial de Badajoz, la Junta de Extremadura y la Delegación del Gobierno en Extremadura, además de representantes de asociaciones y colectivos locales.

El acto comenzó con la recepción de las autoridades en el ayuntamiento, desde donde se trasladaron hasta La Maquila para proceder al corte de la cinta inaugural. Tras la apertura oficial, autoridades y vecinos realizaron una visita al nuevo Centro de Interpretación, donde pudieron conocer los diferentes espacios y elementos que permiten acercarse a la historia del antiguo molino, al proceso tradicional de elaboración del aceite y a la importancia que esta actividad tuvo durante generaciones para numerosas familias de Herrera del Duque.

La maquila era una forma de pago

El propio nombre del centro recupera un término estrechamente vinculado a la actividad tradicional del molino. La maquila era la cantidad de aceite que el molinero se quedaba como forma de pago por el servicio de molienda de las aceitunas.

Durante su intervención, el alcalde destacó precisamente el valor sentimental y patrimonial de recuperar un edificio que forma parte de la memoria colectiva de Herrera del Duque. “Hoy no venimos solamente a abrir las puertas de un nuevo espacio. Hoy venimos a devolverle a Herrera del Duque una parte de su memoria”, señaló Saturnino Alcázar.

Interior del Centro de Intrepretación del Aceite de Herrera del Duque. / Cedida

El alcalde recordó también a las generaciones de vecinos vinculadas al campo, al olivar y al trabajo del molino y subrayó la voluntad del ayuntamiento de evitar que estos espacios y las historias ligadas a ellos desaparezcan con el paso del tiempo.

Espacio para vecinos y visitantes

La Maquila nace así como un espacio pensado tanto para los vecinos como para escolares y visitantes. Un lugar en el que las generaciones mayores también podrán reencontrarse con parte de su historia.

Alcázar incidió también en que la recuperación del patrimonio debe servir no solo para conservar el pasado, sino para generar nuevas oportunidades de futuro, reforzando la oferta cultural y turística de Herrera del Duque y creando nuevos motivos para conocer y visitar el municipio.

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La elevada participación, con cerca de 800 asistentes, convirtió la apertura de La Maquila en una noche de encuentro entre generaciones y de reconocimiento a quienes, durante décadas, estuvieron vinculados al molino, al campo y al olivar. Saturnino Alcázar cerró su intervención apelando precisamente a esa unión entre generaciones y al compromiso colectivo con el patrimonio de Herrera del Duque. Desde este lunes, La Maquila inicia una nueva etapa.