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Medina Azahara pondrá el rock andaluz a las Ferias y Fiestas de Olivenza

La programación, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto, incluye conciertos, orquestas y actividades para todos los públicos

El domingo se pondrá el cierre a estas jornadas festivas con nuevas propuestas, entre ellas la actuación de la Orquesta A Media Luz

Ferias y fiestas de Olivenza, el año pasado.

Ferias y fiestas de Olivenza, el año pasado.

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L. C. B.

Olivenza

Las Ferias y Fiestas de Olivenza 2026, que se celebrarán del 13 al 16 de agosto, ofrecerán una variada programación musical con dos grandes protagonistas: el concierto gratuito de Medina Azahara, incluido en su gira de despedida, y la actuación de la Gran Orquesta Maremagnun.

En concreto, según ha informado el ayuntamiento de la localidad en nota de prensa, la programación arrancará mañana con la cena de mayores, a las 21.30 horas en el Patio del Convento San Juan de Dios, amenizada por DJ Pani. La jornada continuará a medianoche con la actuación de la Orquesta La Factoría, en la plaza de España, que será la encargada de poner música a la primera gran noche de las fiestas.

Cena de mayores de las fiestas, el año pasado.

Cena de mayores de las fiestas, el año pasado. / Cedida

La cita más destacada

Al día siguiente llegará una de las citas musicales más destacadas de las fiestas. La plaza de Portugal, a las 23.00 horas, será escenario del concierto gratuito de Medina Azahara, una de las formaciones más reconocidas del rock andaluz, que ofrecerá al público oliventino y a quienes visiten la localidad una noche de música en directo.

La jornada del viernes continuará con la sesión de DJ's Zona Joven, que tendrá lugar en el recinto ferial a medianoche, y seguirá a la 1.00 horas en la plaza de España con la actuación de O'Hara, Divas del Pop, un grupo especializado en versiones de grandes éxitos.

El sábado 15 de agosto, día central de las Ferias y Fiestas, la programación incluirá actividades desde primera hora, como el concurso de pesca, la diana floreada a cargo de la Filarmónica de Olivenza, la Fiesta del Agua, la actuación de la Charanga 'Los Aviaos' o el tradicional encierro.

Noche de música y baile

La noche del sábado estará protagonizada por la Gran Orquesta Maremagnun, en el paseo Hernán Cortés, ofreciendo "una nueva gran noche de música y baile dentro de la programación festiva", señala el consistorio.

El domingo se pondrá el cierre a estas jornadas festivas con nuevas propuestas, entre ellas la actuación de la Orquesta A Media Luz. Los tradicionales fuegos artificiales serán a medianoche en la Muralla-Auditorio.

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De esta forma, Olivenza se prepara para vivir cuatro jornadas de ferias con "una programación variada", en la que la música tendrá "un protagonismo especial" y en la que destacan como "grandes citas" el concierto gratuito de Medina Azahara y la actuación de la Gran Orquesta Maremagnun, ha concluido.

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