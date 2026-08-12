Sin servicio
Palomas permanece sin teléfono ni internet desde anoche por una incidencia
Desde la compañía telefónica Movistar han comunicado al ayuntamiento que sus técnicos se encuentran trabajando para tratar de solucionarlo
El alcalde de la localidad denuncia que la falta de conexión dificulta la atención de urgencias médicas y el trabajo
La localidad pacense de Palomas permanece desde anoche sin línea telefónica ni conexión a internet debido a una incidencia que habría afectado a un total de 21 municipios de Extremadura, según ha denunciado el alcalde palomeño, Rubén Martín, quien alerta de las consecuencias que esta situación puede tener ante una emergencia: "Si hay una urgencia médica, no se puede solventar".
Desde la compañía telefónica Movistar han comunicado al ayuntamiento que sus técnicos se encuentran trabajando para solucionar la incidencia, aunque, por el momento, no han facilitado un plazo para el restablecimiento del servicio.
Desde una zona elevada
El alcalde y otros vecinos de la localidad han tenido que salir del pueblo a una zona elevada, situada a unos tres o cuatro kilómetros de la localidad, para poder disponer de señal y comunicarse.
El corte afecta también al funcionamiento de los servicios municipales, ya que en el Ayuntamiento "no se puede trabajar ni prestar servicio a los ciudadanos" al no disponer de línea telefónica ni conexión a internet, ha lamentado Martín. En este sentido, las oficinas bancarias tampoco pueden desarrollar con normalidad su actividad.
El edil ha apuntado también a las personas que se encuentran teletrabajando en estos pueblos, algunos desplazados durante las semanas estivales que tienen que plantearse regresar a sus lugares de residencia por la falta de cobertura en el municipio.
No es la primera vez que se registran problemas de suministro y comunicaciones en esta zona de Badajoz. Ya en febrero, la localidad denunció reiterados cortes de suministro eléctrico, aunque en aquella ocasión los episodios tuvieron una duración mucho menor, de una o dos horas.
Con todo esto, el alcalde ha reclamado mejoras en las infraestructuras y garantías de comunicación en casos de emergencias, así como las actuaciones necesarias para que la localidad vuelva a quedar incomunicada.
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