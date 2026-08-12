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The Golden Sixties nace en Montijo para recuperar el espíritu de los 'guateques' de los años 60 y llenar las plazas de Badajoz

El primer concierto llegará el 22 de agosto en la plaza de la localidad Valdelacalzada

Más que reproducir canciones, la banda busca recuperar las sensaciones asociadas a esta época

Ensayo de la banda The Golden Sixties.

Ensayo de la banda The Golden Sixties.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Montijo

Hay músicas que no solo se escuchan, también tienen el poder de devolver a una época y en ocasiones, hasta a una edad. Con esa idea ha nacido este año The Golden Sixties, una banda vinculada a Montijo que quiere recuperar el espíritu de aquellos guateques de los años 60 y 70 y llevarlo de nuevo a las plazas y escenarios de la provincia de Badajoz.

El estreno llegará el 22 de agosto en la plaza de Valdelacalzada, dentro de la clausura de las fiestas del municipio. Será la primera actuación de una gira que sus integrantes esperan prolongar durante este año y el próximo. La fecha supone, además, el punto de partida de un proyecto que todavía no cuenta con una agenda cerrada, pero que nace con vocación de continuidad.

El grupo está integrado por músicos profesionales con una larga trayectoria y nace, precisamente, "por la necesidad que de seguir tocando". Así lo explica Fermín García, cantante de la formación, que señala, además, que el proyecto pretende ser también un homenaje a una generación que ha quedado algo relegada en la oferta musical actual: "A la gente mayor los tenemos confinados a las verbenas de los pueblos y a los pasodobles y también necesitan espectáculos".

La banda está formada por Dámaso Estévez, a la percusión; Luis Núñez, a la guitarra; Sergio Chávez, al teclado; Juanma Roble, al bajo, y Fermín García como cantante. Aunque sus integrantes proceden de distintos lugares, Montijo se ha convertido en el punto de encuentro de todos ellos, porque allí "hay un ambiente musical muy potente"

Un viaje a los 60 y 70

Más que reproducir canciones de una época, la banda busca recuperar las sensaciones asociadas a ella. Los años 60 y 70 fueron, para sus integrantes, "una época muy rica y de las mejores que ha habido en el país". Por eso, su propuesta pretende que el público pueda reencontrarse con ellos, pero sobre todo, "que disfruten de esa música".

La formación también nace como respuesta a una realidad que sus integrantes conocen de primera mano: "Vamos teniendo cierta edad y cada día lo tenemos más difícil para hacer actuaciones. Así que lo que hemos procurado es hacer algo que nos permita disfrutar a todos". La banda busca acercar la música tanto a los demás, como a ellos mismos.

"Echamos de menos el discos físico"

La música, sin embargo, ha cambiado mucho desde aquellos primeros escenarios. García reconoce que el paso del formato físico a plataformas digitales como Spotify, ha transformado la relación entre los músicos y su público. "Antes vendía en cada concierto entre 30 y 40 discos y ahora ya no se vende ninguno", asegura el cantante. Para él, la intención de sus nuevos proyectos pasa directamente por publicar en este tipo de plataformas.

El grupo en general ha notado este cambio: "Echamos de menos el disco en físico, poder hablar de él, enseñarlo y las fotografías que conllevan".

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Lo que no ha cambiado es la necesidad de tocar en directo. Y esa es precisamente la razón de ser de esta nueva formación: seguir haciendo música a la misma vez que demuestran que existe una generación que sigue teniendo ganas de disfrutarla.

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