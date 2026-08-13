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Cápsula del tiempo

25 años bajo tierra: el mensaje que Guadiana deja a sus vecinos del futuro

La iniciativa se ha desarrollado dentro de las actividades programadas con motivo del Día de los Abuelos y en el marco de la conmemoración del 75º aniversario de la fundación del municipio

En su interior se han guardado diferentes objetos que pretenden dejar constancia de cómo era la vida del pueblo en 2026

Vecinos llenando la cápsula del tiempo.

Vecinos llenando la cápsula del tiempo.

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Gema Gallardo

Gema Gallardo

Guadiana

"Si esta carta ha llegado hasta vuestras manos, significa que el tiempo ha cumplido su misión y que nuestro pequeño gesto ha sobrevivido a los años". Estas son las primeras palabras que leerán los vecinos de la localidad de Guadiana dentro de 25 años.

Y es que, más de 30 asociaciones, peñas, cofradías y niños han participado en la creación de una cápsula del tiempo que permanecerá enterrada hasta 2051, año en el que está previsto que se abra con motivo del centenario de la llegada de los primeros colonos a la localidad.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Guadiana, se ha desarrollado dentro de las actividades programadas con motivo del Día de los Abuelos y en el marco de la conmemoración del 75º aniversario de la fundación del municipio. La cápsula ha sido depositada en la peana del monumento a los donantes de sangre, situado en la plaza del mismo nombre.

Tickets de compra y un pendrive

En su interior se han guardado diferentes objetos que pretenden dejar constancia de cómo era la vida del pueblo en 2026. Entre ellos se encuentran un libro, la revista de la Feria, monedas de curso legal, tickets de compra, un pendrive con música de la época y fotografías de acontecimientos de la localidad, además de cartas y otros objetos aportados por los participantes.

Cápsula del tiempo de Guadiana.

Cápsula del tiempo de Guadiana. / Cedida

La iniciativa pretende convertir estos objetos cotidianos en un pequeño relato de Guadiana en 2026, un testimonio del municipio que quedará en manos de las generaciones futuras.

Un mensaje para los guadianeros del futuro

Junto a los objetos, la cápsula contiene una carta dirigida a los guadianeros del futuro. En ella, los vecinos de 2026 recuerdan a los primeros colonos que llegaron a Guadiana: "Recordamos a los primeros colonos y obreros, hombres y mujeres que llegaron casi sin nada y que con su sacrificio, su trabajo y su valentía habitaron las primeras casas, cultivaron los primeros campos y sembraron mucho más que cosechas".

El mensaje también mira hacia el futuro y expresa el deseo de que el pueblo "siga siendo un lugar vivo, alegre, acogedor y orgulloso de sus raíces". La cápsula deberá permanecer cerrada hasta 2051, cuando Guadiana cumplirá cien años. Será entonces la corporación municipal de ese momento la encargada de decidir el día de su apertura.

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"Si hoy podéis leer estas palabras es porque muchas personas, antes que vosotros y nosotros, creyeron en este lugar y trabajaron para hacerlo crecer". Con este mensaje se cierra la carta, porque la cápsula no solo guarda los recuerdos de un pueblo en 2026, sino también una responsabilidad para quienes los encuentren en 2051: "Ahora ese compromiso os pertenece".

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