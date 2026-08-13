Cinco fraudes eléctricos al día: Endesa detecta 893 casos en la provincia de Badajoz en seis meses

En los seis primeros meses del año, Endesa ha abierto 893 expedientes por fraude eléctrico en la provincia de Badajoz, una cifra que supone una media de cinco expedientes al día. Estos casos han supuesto la defraudación de 5,6 millones de kilovatios hora, una cantidad equivalente al consumo energético medio mensual de unos 20.000 hogares.

Para Endesa, estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de un problema que no solo tiene consecuencias económicas, sino que también supone "un grave riesgo para la seguridad de las personas" que viven en las zonas afectadas, según ha informado la empresa vía nota de prensa. Además, aseguran que este fraude masivo provoca la saturación de las redes eléctricas, "lo que puede derivar en interrupciones continuas del suministro y afectar a la calidad del servicio".

Dos expedientes por plantaciones

La situación se agrava cuando el fraude eléctrico está relacionado con plantaciones de marihuana, debido al elevado consumo energético que requieren este tipo de instalaciones. En los primeros seis meses del año, Endesa ha abierto dos expedientes de fraude vinculados a esta actividad en la provincia, que han supuesto la defraudación de cerca de 65.000 kilovatios hora. Esta cantidad representa aproximadamente el 2% de toda la energía defraudada en la provincia durante este periodo.

El fraude suele producirse mediante conexiones ilegales o manipulaciones de la instalación eléctrica con el objetivo de evitar que el consumo de las plantaciones quede registrado y sea facturado.

Ante esta situación, Endesa está reforzando sus infraestructuras eléctricas, instalando nuevos centros de transformación y tendiendo nuevo cableado. Este refuerzo y el aumento de potencia en zonas donde no hay crecimiento poblacional ni industrial, tiene el objetivo "de paliar las consecuencias del fraude masivo" derivado principalmente de las plantaciones de marihuana.

La multinacional, además de trabajar aumentando la potencia en estas zonas, acompaña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en actuaciones contra los cultivos de marihuana y el fraude masivo.

Noticias relacionadas

Al margen de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el uso de nuevas tecnologías y de la IA para combatir el fraude, las denuncias anónimas son otra vía efectiva para luchar contra este delito.