Un fallo de comunicaciones deja sin teléfono ni internet a varios pueblos de Badajoz

Durante buena parte de la noche y la mañana del miércoles, varios municipios de la provincia de Badajoz permanecieron sin línea telefónica ni conexión a internet debido a una incidencia que, según la información trasladada por el Ayuntamiento de Palomas, habría afectado a 21 municipios de la región.

En Palomas, el corte comenzó alrededor de las 20.00 horas del martes y no se recuperó hasta las 11.00 del miércoles, según ha explicado el alcalde de la localidad, Rubén Martín. Durante esas horas, los vecinos no podían realizar llamadas ni utilizar internet, mientras que los servicios municipales tampoco pudieron desarrollar su actividad con normalidad.

La situación generó especial preocupación ante la posibilidad de que se produjera una emergencia sanitaria, ya que, según el alcalde, los vecinos no podían realizar llamadas para solicitar asistencia. El propio ayuntamiento tuvo además dificultades para contactar con la compañía encargada del servicio. Martín ha explicado que tuvo que desplazarse junto a otros vecinos hasta una zona elevada situada a dos o tres kilómetros del casco urbano, donde sí había señal suficiente para poder llamar a la compañía y solicitar información.

Sin embargo, la respuesta recibida por la compañía se limitó, según el regidor, a comunicar que se trataba de una incidencia, sin ofrecer detalles sobre sus causas ni sobre el tiempo previsto para recuperar el servicio.

Un corte que también afectó a Manchita

La misma situación se produjo en Manchita, donde el servicio permaneció interrumpido aproximadamente desde las 21.00 horas del martes hasta las 11.00 del miércoles, según ha confirmado el ayuntamiento. En este caso, desde la compañía tampoco se trasladó a los responsables municipales una explicación concreta sobre el origen del problema.

El alcalde de Palomas ha apuntado que Valverde de Mérida, Manchita, Oliva de Mérida, La Zarza y Guareña, entre otras, también habrían sufrido problemas de conexión.

Servicios municipales afectados

El problema no se limita a la imposibilidad de navegar por internet o realizar llamadas. En Palomas, el ayuntamiento quedó prácticamente paralizado durante el corte, ya que sus trabajadores no podían desarrollar con normalidad su actividad ni atender a los ciudadanos. "En el ayuntamiento trabajamos con Movistar", ha asegurado el regidor. No obstante, Martín ha señalado también que la falta de cobertura no se limitó a los usuarios de esta compañía: "Aquí no tenía nadie cobertura, fuese de la compañía que fuese".

El alcalde señala que las oficinas bancarias tampoco pudieron trabajar con normalidad. Además, el corte tuvo consecuencias para las personas que necesitaban internet para teletrabajar. Algunos vecinos tuvieron que desplazarse hasta Almendralejo con sus ordenadores para poder continuar trabajando.

No es la primera interrupción

Desde Palomas recuerdan que no es la primera vez que el municipio sufre problemas con las comunicaciones. El alcalde explica que, cuando se producen tormentas o cortes eléctricos, en ocasiones también desaparecen la conexión a internet y la línea telefónica. "La España vaciada es lo que tiene", se ha lamentado el regidor.

En ocasiones anteriores, los cortes habían tenido una duración mucho menor. En uno de los episodios recientes, el ayuntamiento llegó a mantener una reunión con la Dirección General de Industria de la Junta de Extremadura para abordar la situación.

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El servicio quedó restablecido durante la mañana del miércoles y, según ha confirmado este jueves el alcalde de Palomas, la conexión funciona con normalidad por el momento. No obstante, se reclama que se esclarezcan las causas de este tipo de incidencias y que se adopten medidas para evitar que municipios enteros puedan quedar incomunicados durante horas.