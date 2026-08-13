Investigan al presunto autor del incendio forestal en un paraje de Herrera del Duque

La Guardia Civil ha abierto diligencias e investiga a un vecino de Herrera del Duque por su presunta implicación en el incendio forestal que se produjo en la localidad la madrugada del pasado 24 de junio. Dicho incendio se produjo en un paraje aledaño al municipio, donde fueron pasto de las llamas unas 0,3 hectáreas, afectando principalmente a encinas, pasto y zarza.

Ante la proximidad de las llamas a una zona habitada y con presencia de animales pertenecientes a una explotación ganadera, se tuvo que evacuar del lugar a una familia y un rebaño de ovejas.

Durante la extinción del incendio, intervinieron medios del Plan de lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura -Infoex- con camiones motobomba y varias cuadrillas de trabajadores del cuerpo, además de agentes del medio natural y patrullas de la Guardia Civil.

Posteriormente, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza -Seprona- de la Guardia Civil de Herrera del Duque y agentes del medio natural, llevaron a cabo una investigación con el objetivo de determinar el origen del fuego, así como las causas. Con todas las pruebas recopiladas, se ha podido saber que el origen del incendio fue intencionado, supuestamente porque alguien prendió fuego a la vegetación del terreno.

Con el desarrollo de las pesquisas, se ha logrado identificar al supuesto autor del delito: un vecino del municipio con antecedentes policiales por hechos similares, a quien se le sitúa durante la franja horaria y lugar de los hechos. Según han podido saber los agentes, la persona que supuestamente origino el incendio lo hizo motivado por algunas desavenencias y conflictos con otros vecinos de la localidad.

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Ante los citados hechos y pruebas incriminatorias, se le instruyeron las correspondientes diligencias por el supuesto delito de incendio forestal, que han sido ya remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.