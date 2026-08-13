Accidente
Una salida de vía en la EX-115 a la altura de Orellana la Vieja deja cuatro heridos
Los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva
Cuatro personas resultaron heridas en la tarde de este miércoles en un accidente de tráfico a la altura del kilómetro 22, en el término municipal de la localidad pacense de Orellana la Vieja.
El Centro 112 de Extremadura recibió una llamada alertando del siniestro a las 17:56 horas. El vehículo sufrió una salida de vía y posteriormente volcó, quedando uno de sus cuatro ocupantes atrapado en su interior.
Hasta el lugar se desplazaron una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), una ambulancia de Soporte Vital Básico, efectivos del centro de salud de Orellana la Vieja, bomberos del CPEI de Badajoz, una patrulla de la Guardia Civil y personal de conservación de carreteras.
Los cuatro heridos fueron atendidos y trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva. Una mujer de 75 años sufrió un traumatismo en la columna dorsal y un joven de 20 años un traumatismo craneal. Ambos fueron considerados heridos menos graves.
Los otros dos ocupantes, una joven de 19 años y un menor de 14, resultaron heridos leves. La primera sufrió un latigazo cervical, mientras que el menor quedó policontusionado. Los recursos movilizados por el Centro 112 asistieron a los afectados y procedieron a su traslado al centro hospitalario.
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