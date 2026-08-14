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Un varón de 59 años, herido tras un accidente de tráfico cerca de Montijo (Badajoz)

El conductor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz con un hematoma subdural y una fractura de esternón tras salirse de la vía

Punto donde se ha producido el accidente, en el término municipal de Montijo.

Punto donde se ha producido el accidente, en el término municipal de Montijo. / La Crónica de Badajoz

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Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Un hombre de 59 años ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Badajoz tras sufrir un accidente de tráfico tras salirse de la vía en la carretera EX-327 -que una La Roca de la Sierre con Montijo-, a la altura del punto kilométrico 15. Como consecuencia del impacto, el ocupante ha sufrido un hematoma subdural y una fractura cerrada de esternón.

El incidente ha tenido lugar hoy a las 13.30 horas, momento en que el 112 recibía la alerta avisando del suceso.

Según han informado los servicios de emergencia, el vehículo se salió de la calzada, dejando al conductor atrapado en el interior del habitáculo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una ambulancia del SES, una dotación de bomberos del Cepei de la Diputación de Badajoz -encargada de realizar las labores de excarcelación- y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

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Tras ser atendido y estabilizado por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos, fue trasladado en estado menos grave hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

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