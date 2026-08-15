Alerta meteorológica
La lluvia obliga a suspender este sábado el concierto de Víctor Manuel en Herrera del Duque
El fuerte aguacero registrado en la localidad pacense obliga a cancelar la actuación del asturiano, prevista en la plaza de toros
El Ayuntamiento de Herrera del Duque ha decidido suspender el concierto de Víctor Manuel, previsto para las 22:30 horas de este sábado en la plaza de toros de la localidad pacense, dentro de la programación de sus Ferias y Fiestas de Agosto.
La decisión llega después del fuerte aguacero que ha caído durante la tarde, coincidiendo con la celebración de los conciertos de la feria de día. La comarca se encuentra, además, bajo alerta por tormentas, unas condiciones meteorológicas que han terminado por deslucir parte de la jornada festiva.
El artista asturiano, natural de Mieres, tenía previsto actuar esta noche en Herrera del Duque dentro de su gira ‘Solo a solas conmigo 2026’, una cita que figuraba en su agenda para este 15 de agosto.
De momento, también queda en el aire el resto de la programación musical de la noche. A las 00:30 horas está previsto un tributo a La Oreja de Van Gogh en el recinto ferial, seguido de una sesión de DJ, aunque habrá que esperar a la evolución de las condiciones meteorológicas para conocer si finalmente pueden celebrarse.
La suspensión del concierto supone un importante contratiempo para unas fiestas que encaran ya su recta final. La feria se clausurará mañana por la noche con un espectáculo de drones.
Toros
Antes, durante la jornada del domingo, está prevista una corrida de toros con picadores en la que participarán Manuel Escribano, Borja Jiménez y Ginés Marín, que lidiarán reses de la ganadería extremeña de Juan Albarrán.
La lluvia ha terminado así por marcar la jornada grande del sábado en Herrera del Duque y deja a los vecinos y visitantes pendientes de si el resto de los actos nocturnos pueden desarrollarse con normalidad.
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