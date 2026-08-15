Villafranca de los Barros reunirá a 320 comensales el 28 de agosto en Gastromúsica

Villafranca de los Barros volverá a convertirse el próximo 28 de agosto en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía y la música en vivo con la celebración de la XIX edición de Gastromúsica, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la región que reunirá a 320 comensales para poner en valor los productos de la tierra.

Las entradas estarán a la venta del 19 al 21 de agosto, a un precio de 40 euros por persona. Podrán adquirirse en horario de 10.30 a 13.30 horas en la Oficina de Turismo municipal.

El acto de presentación de la jornada ha contado con la intervención del vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa; el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Javier Pardo, y el responsable de Catering La Bodeguita Eventos, Sergio Naranjo.

Esta decimonovena edición, que comenzará a partir de las 21.30 horas en la plaza Corazón de María de la localidad, vuelve a apostar por un formato que combina pases culinarios elaborados con productos autóctonos de cercanía y maridajes de la comarca, dinamizados con actuaciones musicales en directo.

Durante su intervención el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha destacado que Gastromúsica es una experiencia sensorial completa que “demuestra cómo la gastronomía de vanguardia, fundamentada en la excelente materia prima de nuestra tierra, puede maridarse a la perfección con la cultura musical para generar un atractivo turístico y económico de primer orden".

Menú elaborado por ocho hosteleros

Los 320 comensales comenzarán la velada con un brindis con Cava Extrem, de las Bodegas Valdeorite, pasando a degustar el jamón ibérico de la D.O.P. Dehesa de Extremadura y los quesos de Quesería Tierra de Barros y Quesos Campomarín. Pasados los entrantes llegará el turno del menú, que estará elaborado por cuatro hosteleros locales y otros cuatro de diferentes puntos de la provincia. Y todo ello, amenizado por el saxofón de Belén Durán Pastor y la magia de Mago Alkántara.

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El menú estará compuesto por siete platos y un postre. Entre las creaciones destacan un tartar de atún rojo, ensaladilla de ventresca, alcachofas con boletus o el pan bao de carrillera de cerdo ibérico. Como broche final, se servirá la Tarta Nuestra Señora de la Coronada, de Pastelería Orón y Chaves.