El libro que nació de un blog y de cientos de kilómetros por la Raya

Lo que comenzó como un blog de senderismo terminó convirtiéndose, años después, en un libro dedicado a los castillos y fortificaciones de La Raya. Entre viajes de fin de semana, fotografías, horas de investigación y numerosas visitas a ambos lados de la frontera, Gabriel Fernández ha reunido en una misma publicación 73 localizaciones fortificadas de Extremadura y Portugal.

Pero la historia comenzó mucho antes de que existiera el libro. En 2006, este vecino de Villafranca de los Barros, creó un blog dedicado al senderismo. Años después, comenzó a visitar castillos de La Raya. "Todo empezó un día de verano de 2013 que fui a visitar Elvas", cuenta Gabriel. Ese viaje cambió el rumbo de aquella afición. Allí, una técnico de turismo le recomendó visitar algunas de sus fortificaciones. A partir de entonces, los castillos comenzaron a formar parte de los viajes habituales que realizaba junto a su mujer, Ángela.

Poco a poco fueron acumulando fotografías, datos, historias y curiosidades de cada lugar. Lo que inicialmente era una afición, fue creciendo hasta convertirse en un archivo de información sobre el patrimonio de la Raya.

Una frontera que une más de lo que separa

Fue un amigo quien le animó a dar el siguiente paso: transformar todo aquel material en un libro. Así nació 'Castillos y Fortificaciones en La Raya: Extremadura, Alentejo y Región Centro'. En la obra, este autor entiende la Raya como un territorio común, donde la frontera política no impide que exista una historia compartida: “Las fronteras son, para mí, un territorio único”. A lo largo de los siglos, algunas de estas fortificaciones cambiaron de manos entre ambos países, y durante ese camino se compartieron costumbres, gastronomía, familias y formas de vida. Por ello, para Fernández no se debería hablar de doble historia, sino de "historia común".

73 localizaciones para conocer la historia

La publicación comienza con algunos de los principales acontecimientos que marcaron la Raya. Después llegan las 73 localizaciones. Gabriel explica que no se trata necesariamente de 73 castillos independientes, ya que algunas localizaciones, como Badajoz o Elvas, reúnen varias fortificaciones.

Cada una de ellas incorpora información histórica y curiosidades y, en algunos casos, leyendas vinculadas al lugar, además de un mapa o un QR que lleva a Google Maps, "lo cual permite localizar exáctamente el punto", explica Fernández.

Al final de la obra aparece un glosario de términos relacionados con las fortificaciones y una bibliografía que recoge las fuentes utilizadas durante años de investigación.

El primer castillo, el comienzo de todo

De todas las fortificaciones, hay una que ocupa un lugar especial: el Forte de Nossa Senhora da Graça, en Elvas. Para Gabriel, “es una de las mejores, si no la mejor fortificación de Europa”. Fue precisamente la primera gran fortificación que visitó después de aquella recomendación en la oficina de turismo.

Fuerte de Nuestra Señora de Gracia, de Elvas. / Picasa

El resultado, además, no nació con un objetivo comercial. El libro ha sido diseñado y maquetado por su propio autor y se ha editado con la colaboración del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y la Diputación de Badajoz. Se han impreso únicamente 300 ejemplares, pero su versión digital gratuita en PDF puede conseguirse a través de sus blogs.

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Este libro busca convertirse en una herramienta para todo tipo de lectores. “Varias personas dicen que lo van a utilizar como guía, mientras que para otras es una fuente de historia”, explica su autor. Quizá ahí esté precisamente su mayor valor: que después de tantos siglos siendo frontera, estos castillos puedan servir ahora para unir a quienes quieran recorrerlos y descubrir la historia que comparten.