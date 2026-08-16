Nostalgia y orgullo por Monesterio en el pregón del emigrante Claudio Bautista

Una abarrotada Plaza del Pueblo acogió la noche de este pasado viernes, 14 de agosto, el acto central de las fiestas del emigrante. El pregonero elegido para la ocasión, Claudio Bautista, muy emocionado, dedicó su discurso a recordar a familiares, amigos y lugares; aquellos que, por circunstancias, quedaron atrás, pero nunca se olvidan. Bautista, forma parte de quienes décadas después de su partida, mantienen vivo el lazo con su tierra natal.

Recordó con emoción, su partida a Madrid. Tenía 9 años, viajó a la capital en el autobús de Pepe ‘El Rubio’. Rememoró su infancia y su juventud. Las raíces de una familia de herreros que quedó atrás. El público irrumpió en aplausos al recordar los nombres de familias, amigos y lugares clásicos de Monesterio: “Partidos interminables de fútbol y jugar a las chapas con mi amigo Rafa Carballar. Las tardes con Paco Contreras en el piso de su abuela escuchando a Deep Purple y Leño. Los días junto a Donoso, Juan Guerrero, Garrote, Antonio Valencia y Boni, jugando al ajedrez. Las noches en la discoteca JM”.

Claudio Bautista que, hoy en día, por su profesión recorre todo el país, enfatizó sobre cómo Monesterio es conocido y reconocido por su jamón, aunque, en su memoria, permanecen intactos los recuerdos gastronómicos de sabores como “el guarrito de Cesáreo El Gallo; los caracoles del Bar Nuevo; el secreto y la presa del Hostal Moya… aquello, tenía otro sabor”. Tampoco pasó por alto la feria de septiembre o la romería de San Isidro, “donde nadie es forastero”.

Claudio Bautista durante su pregón / Rafa Molina

Ven y verás y Zafra

Gracias a Claudio Bautista, la marca Jamón de Monesterio, patrocina desde hace 6 años, el proyecto solidario ‘Ven y Verás’, que ha mejorado la salud y la calidad visual de miles de personas con discapacidad intelectual, diversidad funcional y otros colectivos desfavorecidos. El proyecto, que cada año elige una ciudad de nuestro país, regresará a Extremadura. Durante su pregón, Bautista adelantó que, el próximo año, esta acción se llevará a cabo en Zafra, organizada por los profesionales de la salud visual Mario y Raquel, de las ópticas de Monesterio y Fuente de Cantos.

El pueblo ya no es el mismo que dejó en su infancia. Claudio ha regresado cada año, aun así, quiso dejar testimonio de su evolución. “Monesterio es tremendo”, afirmó Bautista que, cerró su pregón con el orgullo de que, tanto su mujer, como sus dos hijos, sienten y viven Monesterio como su pueblo.

La alcaldes, Loli Vargas, durante su discurso institucional / Rafa Molina

El pueblo se llena

“Queremos avanzar sabiendo de dónde venimos”, expresó la alcaldesa, Loli Vargas, en su discurso institucional. En sus palabras de bienvenida, Vargas, puso el acento en la integración: “Monesterio somos todos y es de todos. De los que vivimos aquí durante todo el año, de los que volvéis cada verano… Monesterio es de los que venís de lejos, de los que un día os marchasteis y hoy tenéis vuestra vida en otro lugar, de aquellos que ya no pueden volver, de los que queréis decidir un futuro y una vida con nosotros”.

“Esta feria tiene algo diferente”, afirmó la alcaldesa, recordando que, los actos organizados durante estos días, están marcados por “la memoria, el sentimiento, los recuerdos y los reencuentros”. Durante su intervención plasmó el Monesterio de agosto, en el que, “el pueblo se llena y las casas de nuestros abuelos y nuestras abuelas vuelven a estar llenas de gente. Las familias se reúnen y aparecen los abrazos que tanto tiempo llevábamos esperando”. Monesterio tiene siempre “muy presentes” a sus emigrantes, exclamó Loli Vargas.

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La alcaldesa cerró su discurso dando la bienvenida a quienes un día tuvieron que marchar, a quienes deseó unas jornadas de convivencia, disfrute, diversión y encuentro con sus paisanos, sus familias y sus amistades. “Mientras haya un emigrante que vuelva a Monesterio con la emoción de quién regresa al lugar donde nació, la feria del emigrante seguirá teniendo todo el sentido del mundo”, concluyó Loli Vargas.