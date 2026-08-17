Grabar un videoclip en el corralón de la abuela: la fórmula de Marcos DellFuturo para hacer música desde un pueblo

No hacía falta un gran plató. Ni desplazarse a Madrid. Ni llenar un escenario de focos y decorados. Para grabar su nuevo videoclip, Marcos Pachón, encontró el escenario perfecto mucho más cerca de casa: el corralón de la casa de su abuela en Los Santos de Maimona.

Allí, donde a primera vista no parece haber demasiado que contar, montó el videoclip de su primer proyecto individual. "Lo suyo hubiese sido un plató en un polígono de Madrid", bromea el artista. La solución fue tan sencilla como convertir aquel espacio en uno: "Llené el corralón de la casa de mi abuela con 40 o 50 metros cuadrados de tela negra".

El resultado es el videoclip de 'De prisa, de prisa', el primer adelanto de 'Al filo', un disco de ocho canciones que verá la luz a comienzos de septiembre. Y quizá la elección del lugar diga bastante de lo que hay detrás de este proyecto: hacer mucho con poco, apoyarse en los que están cerca y demostrar que para crear no siempre hace falta irse lejos.

Del rap al rock del futuro

Pachón, conocido artísticamente como DellFuturo, tiene tan solo 25 años, pero lleva casi una década trabajando con el sonido. "Empecé haciendo rap, lo típico, un chaval que le gusta rapear y hasta ahora he pasado por muchas cosas", cuenta. En ese tiempo ha pasado por la electrónica, el funk, el punk y hasta por un proyecto que mezclaba folklore y electrónica. Actualmente, se dedica al sonido en todas sus vertientes, desde la sonorización de conciertos hasta la grabación y el tratamiento del audio en rodajes para televisión. Toda esa trayectoria la vuelca ahora en una propuesta musical propia que él mismo define como “rock del futuro”.

Pero antes de embarcarse en este proyecto en solitario, Marcos Pachón ya había formado parte de diferentes agrupaciones. Su última banda fue ASINA, que puso fin a su recorrido hace unos tres años. “Desde entonces pues llevo trabajando en este disco”, explica DellFuturo.

Según explica su autor, este proyecto individual tiene secciones de coros de 16 voces, cuerdas, guitarras e incluso solos. "Está todo tocado, sea con sintetizador analógico, virtual, guitarras, percusiones". Para Marcos, el trabajo en general podría definirse con una sola palabra: familiar.

Una producción hecha entre amigos

El videoclip también se desarrolló de manera muy familiar. "Aquí nos va mucho el rollo cooperativa", cuenta. El sistema es sencillo: hoy por ti, mañana por mí. Para grabar el videoclip, Quasart Producciones se encargó del apartado visual. "Son amigos míos, si les llega un audio o graban algo, yo les ayudo. Y ellos, por ejemplo, me ayudan con el videoclip".

Grabación del videoclip de DellFuturo, en los Santos de Maimona. / La Crónica

El dinero, así, deja de ser el centro. Lo que hizo posible el proyecto fue la colaboración entre profesionales y amigos de la provincia. Una forma de trabajar que, además, encaja con una idea que para DellFuturo, es fundamental: "Primero los de aquí, siempre".

"Yo soy el primero que soy de un pueblo, entonces no me cabe en la cabeza buscar partícipes de otros sitios". Este artista, que sabe lo que significa crear desde un pueblo, tiene claro que no quiere mirar primero hacia fuera.

El videoclip, además, se hizo a contrarreloj. El título de la canción casi parecía marcar también el ritmo de la grabación: 'De prisa, de prisa'. Empezaron a montar a las 18.00 horas y terminaron a las 08.00 horas.

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Pero el objetivo de Marcos va más allá de grabar videoclips o sumar reproducciones. “Lo primero que espero es transmitir algo”, asegura, porque detrás de este disco hay muchas horas de grabación y unas letras especialmente personales. Ahora, mientras prepara los conciertos que ya tiene previstos a partir de 2027, busca reunir a los músicos que completarán su banda y comenzar los ensayos cuanto antes.