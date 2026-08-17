Jornadas de fe y devoción para celebrar a la patrona de Monesterio

Como manda la tradición, Monesterio celebró el Día de la Asunción con la multitudinaria procesión de su patrona. Al caer la tarde, entre aplausos y el repique de campanas, la imagen de la Virgen de Tentudía, portada por un nutrido grupo de costaleros, atravesó el dintel de su ermita para reencontrarse con vecinos, emigrantes y visitantes. Un acto religioso con el que culminan las actividades previas a la conmemoración del 8 de septiembre, última cita anual de la Patrona con la comunidad monesteriense.

La procesión de la Virgen de Tentudía ha vuelto a reafirmar el vínculo de Monesterio con su patrona. La Hermandad de la Virgen preparó un recorrido que transitó por las calles, Ramón y Cajal, Eduardo Naranjo, Tentudía, Paseo de Extremadura y Primero de Mayo. El desfile finalizó entrada la noche, con el regreso de la Patrona a su ermita y, en sustitución del acostumbrado besacintas, que tendrá lugar el 8 de septiembre, se realizó emotivo besamanto. Cabe destacar que la imagen de la Patrona, lució un nuevo manto, brocado en beige, donado por la junta directiva y confeccionado altruistamente por la costurera local, Manoli Sánchez. Tras la bendición del manto, la modista, el día previo a la procesión, recibió un pequeño detalle, como reconocimiento a su maravillosa labor.

La comitiva estuvo acompañada musicalmente por la banda de la cernada localidad de El Real de la Jara. Antes de la llegada a la ermita, la multitud quedó en silencio ante la sorpresiva actuación de un coro, cuyas voces, sin previo aviso, se unieron a la guitarra de José Juan Martínez, para ensalzar, aún más, el ambiente de una tarde inolvidable.

Relevo generacional. Costaleros cadetes en la procesión de la Virgen / cedida

Pregón del costalero

Relevante, por emotivo, dicen quienes tuvieron la posibilidad de acceder al templo la víspera de la procesión, fue el Pregón del Costalero. En esta edición, la directiva decidió que fuera un joven. Con sus palabras, Pablo Ruiz Terrón, emocionó a los fieles, ensalzando la labor de quienes portan la imagen de la Virgen, símbolo de la continuidad de las tradiciones. Fueron ellos, los costaleros cadetes, quienes procesionaron junto a la imagen de la Virgen de Tentudía, con pequeños estandartes, ofreciendo un colorido especial, dando voz y espacio propio a los futuros portadores.

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Con la procesión de la Virgen de Tentudía se cerró uno de los días más significativos de calendario festivo local. Aún quedan las celebraciones del 8 de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen María y Día de Extremadura, que comenzarán con una misa, programada para las 11:00 de la mañana en la ermita y la posterior visita, en procesión, de la Virgen de Tentudía al Templo Parroquial a acompañada de tamboril y caballistas de la peña ‘El Estribo’.