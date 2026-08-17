Desarrollo urbano
Valverde de Leganés ya suma 71 compraventas de solares municipales para facilitar el acceso a la vivienda
El consistorio ofrece parcelas a 125 euros el metro cuadrado
Manolo Borrego destaca esta inversión como clave para garantizar el futuro y el relevo generacional en el municipio
Un total de 71 compraventas de solares municipales se han formalizado ya en Valverde de Leganés desde la puesta en marcha de una iniciativa del ayuntamiento que busca favorecer el acceso a la vivienda y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio.
A través de esta medida, el consistorio pone a disposición de los vecinos parcelas urbanas a un precio de 125 euros por metro cuadrado, muy por debajo de su valor de mercado, con el objetivo de ofrecer suelo urbano a un precio asequible y eliminar una de las principales barreras para acceder a una vivienda.
Según ha afirmado el ayuntamiento por nota de prensa, esta medida "responde a la voluntad de ofrecer suelo urbano a un precio justo y asequible, eliminando una de las principales barreras para acceder a una vivienda y evitando procesos especulativos que dificulten el acceso de los jóvenes y las familias a la construcción de su hogar".
Que los jóvenes tengan la oportunidad de quedarse
El alcalde de Valverde de Leganés, Manolo Borrego, ha querido destacar que el ayuntamiento tiene un objetivo claro: Que los jóvenes tengan la oportunidad de quedarse en su pueblo, formar su familia y construir su futuro. "Por eso ponemos a su disposición suelo municipal a un precio muy inferior al del mercado, porque creemos que facilitar el acceso a la vivienda es una de las mejores inversiones que podemos hacer para garantizar el futuro de Valverde de Leganés", ha asegurado el regidor.
Una estrategia de crecimiento
Monolo ha señalado además que esta política municipal forma parte de una estrategia de crecimiento basada en ofrecer oportunidades reales a quienes desean vivir en el municipio. "Estamos construyendo un Valverde preparado para el futuro, con nuevas urbanizaciones, servicios públicos de calidad, infraestructuras modernas y espacios pensados para seguir creciendo".
Esta política de desarrollo urbano busca favorecer el crecimiento ordenado del municipio, fijar población y generar nuevas oportunidades residenciales. "Cada parcela que encuentra un propietario supone el inicio de una nueva vivienda, una familia que echa raíces y un nuevo proyecto de vida que contribuirá al presente y al futuro de Valverde de Leganés", ha asegurado el consistorio.
"Queremos un pueblo con vida, con niños en sus calles, con familias que apuesten por quedarse y con jóvenes que puedan desarrollar aquí su proyecto de vida". Así ha finalizado el comunicado el Ayuntamiento de Valverde de Leganés que ha asegurado que con iniciativas como esta buscan "facilitar el acceso a la vivienda, favorecer el relevo generacional y consolidar un municipio con oportunidades y preparado para seguir creciendo".
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