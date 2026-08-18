Mercado
La EF Puebla de la Calzada afianza su proyecto con los fichajes de Mois Touray y Mamadou Touré
El equipo liderado por Emilio Tienza última este mercado de fichajes con la incorporación de un delantero y un defensa para así tener una amplia plantilla para la temporada 2026/2027
Juan Manuel Sánchez Guerrero
Sigue el verano, sigue el mercado de fichajes y la EF Puebla de la Calzada no para de traer talento a la localidad y sigue ilusionando a la afición azulona. En esta ocasión ha sido con dos fichajes para apuntalar tanto la defensa como el ataque, que se une al gran mercado de fichajes que está haciendo Javi Chino, Director Deportivo.
Estas dos incorporaciones llegan para armar un bloque competitivo y equilibrado en Tercera Federación. El delantero Mois Touray aportará explosividad y pólvora en el ataque, mientras que el zaguero Mamadou Touré blindará la defensa con contundencia y polivalencia.
Mucho gol y desborde para la delantera
En la parcela ofensiva el ingreso en el equipo del Tienza es Mois Touray, jugador de 25 años que llega procedente del CD Calamonte que con sus 187 centímetros de estatura llega para convertirse en uno de los referentes del ataque poblanchino.
Mois cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol nacional tras su paso por clubes como el UD Yugo Socuéllamos o Palencia CF. Pero no es hasta la temporada 24/25 defendiendo la camiseta del CD Don Álvaro cuando da su salto futbolístico, ya que anota en esa campaña 17 tantos, haciéndose destacar por su gran velocidad en carrera, su habilidad para tirar desmarques y romper los espacios. Mois se ha convertido en uno de los delanteros más temidos de la categoría que junto con Alberto y Rocha formarán una delantera nunca antes vista en el Municipal de Puebla de la Calzada.
Seguridad y versatilidad en la defensa
Por otra parte, en la línea defensiva Emilio Tienza contará con la incorporación de Mamadou Touré, central zurdo de 23 años que militaba en el SP Villafranca. Zaguero que, pese a su juventud, cuenta con una gran experiencia en la categoría tras haber vestido los colores del Mazarrón FC o del Polideportivo El Ejido.
Mamadou destaca por su dominio absoluto en el juego aéreo, midiendo 185 centímetros, y su solvencia y buenas decisiones en los duelos individuales, lo que lleva a convertirlo en un defensor de garantías. Su principal virtud es la polivalencia, ya que rinde a gran nivel como central, pero también puede realizar labores sobresalientes como lateral izquierdo, donde Tienza puede aprovechar su largo recorrido y su potencia para sumarse al ataque del equipo.
En definitiva, la plantilla de la EF Puebla de la Calzada sigue sumando piezas de gran nivel para una temporada 2026/2027 que se prevé apasionante en el Municipal. La maquinaria ya está en marcha, ahora solo queda que empiece a rodar la pelota.
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