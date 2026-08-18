Suceso
Dos heridos en un accidente de tráfico en Helechosa de los Montes
Los dos heridos, un hombre de 59 y una mujer de 60, tuvieron que ser trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva
Dos personas resultaron heridas en la tarde de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad pasence de Helechosa de los Montes, concretamente en las proximidades del río Estena.
El siniestro se produjo a las 15.07 horas, cuando el Centro de Emergencias y Urgentes del 112 de Extremadura recibió una llamada de aviso informando de un accidente de tráfico con dos ocupantes.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron unidades móviles y ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como patrullas de la Guardia Civil.
Como consecuencia del accidente, dos personas han resultado heridas con policontusiones, un hombre de 59 años y una mujer de 60, quienes fueron trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva en estado 'menos grave'.
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