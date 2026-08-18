El Museo del Granito y el Centro Romano de Hijovejo renacen con una inversión de 263.000 euros

Quintana de la Serena recupera dos de sus principales espacios de divulgación cultural tras la reforma del Museo del Granito y del Centro de Interpretación del Yacimiento Romano de Hijovejo. Ambos centros reabrieron sus puertas ayer con el objetivo de acercar el patrimonio de la localidad a vecinos y visitantes.

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, fue la encargada de inaugurar los dos espacios renovados junto a la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, Ana Valls, y el alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila. Según informaron, la actuación ha supuesto una inversión de cerca de 263.000 euros, financiada con fondos europeos Next GenerationEU en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Paisaje Cultural La Serena’ promovido por la institución provincial.

De esta cantidad, más de 112.000 euros se han destinado a la renovación del Museo del Granito y 150.000 euros a la actualización del Centro de Interpretación de Hijovejo. Ambos se encuentran en la antigua posada, situada en la Calle Costanilla.

Museos con tecnología interactiva

Durante su intervención, Raquel del Puerto destacó que esta actuación tenía como objetivo modernizar los museos "acorde con las últimas tendencias”. La presidenta también señaló que estos centros “representan la cultura, las tradiciones y el entorno natural de La Serena”.

La reforma ha permitido modernizar los recursos expositivos mediante tecnologías interactivas y audiovisuales, así como incorporar maquetas, cronogramas históricos y nuevos elementos gráficos. También se ha reorganizado el recorrido museográfico para ofrecer una narración más coherente y facilitar la comprensión de los contenidos.

Material interactivo de los nuevos centros de Quintana de la Serena. / Cedida

La presidenta subrayó especialmente el carácter inclusivo de la actuación, que incorpora lenguaje fácil, textos en braille y recursos multimedia adaptados a personas con discapacidad visual o auditiva.

Seña de identidad de la comarca

El recorrido del Museo del Granito permite conocer las dimensiones del granito en Quintana de la Serena, desde su origen y sus características mineralógicas hasta sus actuales aplicaciones y perspectivas de futuro.

La exposición se organiza en seis ámbitos temáticos. El primero de ellos aborda la relación entre el granito y la identidad de la localidad, con especial atención al denominado 'Gris Quintana', convertido en símbolo del municipio y en uno de sus principales motores económicos.

La actuación en el Centro de Interpretación de Hijovejo ha permitido actualizar el relato sobre el proceso de romanización y la historia militar romana de La Serena. El espacio muestra ahora la historia, la estructura y la función del recinto fortificado, así como su posterior evolución hasta convertirse en una explotación de carácter agrícola.

Turismo sostenible

Además, la presidenta señaló que la renovación de los dos centros contribuirá a diversificar la oferta cultural y turística de toda la comarca, favorecerá la llegada de visitantes, investigadores e historiadores y ayudará a dinamizar la economía local: “A partir de hoy, todo el que visite la zona tiene un recorrido imprescindible por este edificio histórico, que por fin es un espacio accesible para todo el mundo".

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Finalmente, la presidenta apeló a la colaboración entre la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Quintana de la Serena y el tejido social y cultural de la localidad para llenar ambos espacios “de visitantes, turistas y actividades” y convertirlos en centros “activos y vivos”.