A prisión por robar 400 euros de un tirón a una persona que acababa de sacar dinero de un cajero en Quintana de la Serena

Un hombre ha ingresado en prisión como presunto autor de un robo con violencia e intimidación mediante el método del 'tirón' y de las lesiones causadas a la víctima, a la que habría asaltado después de que retirara dinero de un cajero automático en Quintana de la Serena (Badajoz).

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado sábado. Según la denuncia presentada, la víctima había acudido a una sucursal bancaria de la localidad para retirar dinero en efectivo de un cajero exterior.

Tras realizar la operación, emprendió a pie el camino de regreso a su domicilio. Fue entonces cuando una persona comenzó a seguirla por las calles de la localidad hasta que, de forma sorpresiva y violenta, la asaltó y le dio un fuerte tirón para arrebatarle el bolso.

En su interior llevaba documentación, efectos personales y unos 400 euros que acababa de retirar del cajero. La violencia empleada durante el forcejeo provocó a la víctima diversas lesiones por las que tuvo que recibir asistencia en un centro sanitario, mientras que el presunto autor huyó con el botín.

Numerosos antecedentes policiales

A partir de los datos aportados y de las pesquisas realizadas durante la investigación, los agentes consiguieron identificar al sospechoso, un vecino de Quintana de la Serena al que la Guardia Civil señala como un delincuente habitual con numerosos antecedentes policiales.

Los agentes establecieron entonces un dispositivo de búsqueda que permitió localizarlo y detenerlo.

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Al arrestado se le atribuyen presuntamente los delitos de robo con violencia e intimidación y lesiones. Tras la instrucción de las diligencias, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión.