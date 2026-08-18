Los Santos de Maimona se vuelca con dos semanas de Vendimia y más de una veintena de actividades

La localidad de Los Santos de Maimona se encuentra actualmente inmersa en una de sus grandes citas del verano: La Fiesta de la Vendimia o de la Uva Eva o Beba. A través de una amplia programación de actividades, que cada año congrega a más de 2.000 personas en total, el municipio busca convertirse en punto de encuentro para vecinos, visitantes y santeños que regresan durante estas fechas.

La programación comenzó ayer y se prolongará hasta el 30 de agosto. Durante estas dos semanas, la localidad reunirá más de una veintena de propuestas y combinará actividades culturales, gastronómicas y musicales. Una apuesta que, según explica el alcalde de la localidad, Manuel Lavado, busca también dinamizar la actividad económica y cultural del municipio durante unas fechas en las que la población aumenta con la llegada de personas que viven fuera. "Se tiene en cuenta que que están aquí para que puedan disfrutar con nosotros de todas estas actividades", aseguró el regidor.

La actividad principal

El principal foco de visitantes estará en el acto institucional de la Vendimia. El acto será el próximo sábado 22 de agosto a partir de las 22.00 horas. Esta celebración incluirá la coronación de la reina de la Fiesta de la Vendimia, la entrega de reconocimientos y uno de los momentos más simbólicos: la pisada de la primera uva y la extracción del primer mosto de la temporada.

Pisada de la primera uva, el año pasado. / Cedida

Pero la fiesta no se concentra en una única jornada. Catas, cenas maridaje, propuestas gastronómicas, música, flamenco, exposiciones, pintura y un rally de fotografía completarán un calendario pensado para distintos públicos.

Una programación que sale de Los Santos

Uno de los cambios que destaca el alcalde es el crecimiento de la programación gastronómica, que ya no se limita a los establecimientos de Los Santos de Maimona. Restaurantes de diferentes localidades como Mérida, Cáceres o Puebla de Sancho Pérez se incorporan a las actividades con elaboraciones vinculadas a los productos de la zona: "El requisito es que cocinen teniendo como protagonista la uva Eva Beba o el vino que surge de la misma".

El ayuntamiento también asume este año la organización de los Premios Gastronómicos San Lorenzo. Hoy a las 21.00 horas, se reconocerá la trayectoria y el trabajo en el ámbito gastronómico a través de unos galardones con forma de parrilla, en alusión al patrón de los cocineros.

Galardones que se entregarán hoy. / Cedida

Cultura para llenar las calles

La Fiesta de la Vendimia servirá también como escaparate para el talento artístico local. La Bienal Internacional de Pintura y el rally fotográfico volverán a formar parte del programa. En este sentido, Manuel Lavado ha destacado que a Los Santos de Maimona “se le conoce también como cuna de artistas”.

El municipio cuenta con una escuela de pintura y una gran afición a la fotografía. “Hemos querido conjugar las dos cosas”, señaló el alcalde, que recordó que la Bienal de Pintura se alterna cada dos años con una bienal dedicada a la literatura y el relato.

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A través de todas estas propuestas culturales, Los Santos de Maimona afronta una nueva edición de su fiesta más tradicional con una programación en la que, pese a la variedad de propuestas, todas las actividades tienen un mismo hilo conductor: la Uva Beba y la tradición de la Vendimia.