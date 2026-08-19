La estación de autobuses de Villafranca de los Barros completa su modernización tras una inversión de 83.600 euros

La estación de autobuses de Villafranca de los Barros culmina su proceso de mejora y modernización tras una actuación integral impulsada por la Junta de Extremadura, que ha permitido renovar y acondicionar sus instalaciones para ofrecer un espacio más accesible, seguro, funcional y confortable. La intervención, con una inversión de cerca de 84.000 euros, se enmarca en la estrategia regional de modernización de la red de estaciones de autobuses.

El director general de Transportes, Cristóbal Maza, ha visitado hoy las obras de mejora realizadas, una actuación que ha supuesto una inversión de 83.600 euros. Los trabajos, adjudicados a la empresa Francisco Manuel Pardo Terraza, se han desarrollado durante los últimos seis meses y han permitido acometer una actuación integral en diferentes espacios de la estación, con el objetivo de mejorar sus condiciones.

Mejoras en los aseos y en la cafetería

Entre las actuaciones realizadas destaca la adaptación de las cabinas de los aseos para hacerlas accesibles, tanto en los exteriores como en los de la cafetería. En el último caso, se han sustituido los sanitarios y la grifería, se han repuesto los alicatados y se han recuperado las puertas de madera. Los trabajos también han permitido mejorar la zona de cafetería.

En el resto de las instalaciones de la estación se han llevado a cabo igualmente diversas actuaciones, entre ellas la demolición del muro de cerramiento de la parcela, la instalación de vidrios de seguridad, mejoras en la instalación eléctrica y la iluminación, pintura de interiores y trabajos de pulido y abrillantado de los suelos. También se ha reparado el vuelo de la cubierta y se ha reconstruido el vaso de pluviales.

Estación de autobuses de Villafranca de los Barros. / Cedida

Más de 8 millones para estaciones de autobuses

Durante su visita, Maza ha destacado que "la actuación de Villafranca de los Barros es un ejemplo del compromiso de la Junta de Extremadura por mejorar las estaciones de autobuses de toda la región". En este sentido ha asegurado que no solo se refiere a las de las grandes ciudades, "sino también las de municipios que desempeñan un papel fundamental en la movilidad de nuestros ciudadanos". El director general ha recordado que la administración autonómica está destinando más de 8 millones de euros a la mejora y modernización de las estaciones de autobuses de la región.

En concreto, se están ejecutando inversiones por valor de 2,75 millones de euros en rehabilitación energética, más de 2 millones de euros para mejorar la accesibilidad y cerca de 2,5 millones de euros destinados a la digitalización de estas instalaciones. Maza ha señalado que esta estrategia de modernización está llegando a localidades como Jerez de los Caballeros, Zafra, Villafranca de los Barros o Llerena. Además de las ocho principales localidades de la región.

A estas actuaciones se suma la desarrollada en Fregenal de la Sierra, que permitió reabrir su estación de autobuses tras permanecer cerrada desde 2020. El director general ha incidido en que estas inversiones permiten disponer de estaciones más accesibles, eficientes, seguras y adaptadas a las necesidades actuales de los viajeros, reforzando el papel del transporte público como servicio esencial para la ciudadanía.

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"Queremos que los usuarios del transporte público encuentren unas instalaciones dignas, modernas y confortables cuando utilizan el autobús para desplazarse por Extremadura", ha concluido.