Kilómetros
El grupo de teatro Jarancio de Puebla de la Calzada lleva su espectáculo por la geografía extremeña
El veterano grupo de teatro poblanchino recorre la región durante este mes de agosto cosechando llenos y aplausos allá por donde se presentan
Juan Manuel Sánchez Guerrero
El verano es sinónimo de arte en la calle, de noches al fresco y de convivencia vecinal. El grupo de teatro Jarancio es experto en ello y como todos los años se convierte en un referente en la animación de las localidades extremeñas en este periodo estival, ya que durante este mes de agosto han contado con una agenda repleta de actuaciones.
Entre las paradas más recientes de esta gira de verano cabe destacar su paso por la localidad cacereña de Salorino, donde actuaron para la Asociación de Mayores de “La Paz”. Más de un centenar de espectadores disfrutaron de su repertorio de comedia, en una representación que arrancó numerosas risas y carcajadas entre el público.
Otras de las localidades por las que pasó el grupo de teatro poblanchino fue Cordobilla de Lácara, gracias al ayuntamiento local. Jarancio brindó una hermosa noche de comedia participativa y directa, que encantó al público local y afianzó su idilio con esta localidad.
Para seguir, otra de las localidades a las que se desplazaron fue a Novelda del Guadiana, al que ofrecieron un registro totalmente diferente. En este pueblo el grupo de teatro Jarancio realizó un espectáculo de baile de animación enfocado específicamente para el público infantil. Desde que empezó esta actuación los más pequeños disfrutaron de una tarde de bailes guiados por Jesús Yeyu, Sandra Corzo e Inma Gracia, que llenaron de ritmo la plaza y contagió también a familiares asistentes.
Por último, Jarancio se desplazó hasta la Siberia extremeña al pueblo de Risco, donde realizaron una magnífica actuación en un escenario único rodeado de las increíbles montañas que rodean a la localidad. Esta representación volvió a conquistar al público en una combinación perfecta de arte, naturaleza y buen humor.
Un impulso a la cultura rural
Este “tour veraniego” por parte del grupo de teatro Jarancio de Puebla de la Calzada se enmarca dentro del proyecto “¡Verano y Arte!” que está impulsado por la asociación Adecom Lácara, quien busca dinamizar la vida cultural de los pueblos extremeños durante esta época de verano.
El grupo de teatro Jarancio aún cuenta con fechas por delante en las que recorrerán la geografía extremeña repartiendo su arte allá por donde pasan y reafirmando así como uno de los motores culturales de las Vegas Bajas.
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