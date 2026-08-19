Puebla de la Calzada reformará la calle Rosario dentro de la renovación integral del centro

Puebla de la Calzada llevará a cabo durante los próximos meses una actuación integral en la zona centro, este proyecto permitirá mejorar diferentes espacios con el fin de ofrecer una superficie más accesible, cómoda y segura para todos los vecinos.

Estas obras comenzarán con las reformas de la calle Rosario, famosa calle céntrica donde muchos años ha estado situada la bocatería ‘Bocafé’. Según ha informado el Alcalde Juan Mari Delfa en sus redes sociales, se realizarán reformas donde se sustituirán las actuales baldosas por una superficie de hormigón impreso, una solución que permitirá evitar los problemas que el pavimento existente genera actualmente a los viandantes.

El uso de hormigón impreso evita la acumulación de suciedad y el crecimiento de vegetación. Al tratarse de una losa continua vertida, el pavimento no sufre desprendimientos ni roturas por el paso de vehículos pesados. Aunque la característica más importante es su durabilidad a lo largo del tiempo.

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La actuación que se va a realizar en la calle Rosario es posible gracias a la Diputación de Badajoz y tendrá una inversión de 25.000 euros. Esta será la primera de un conjunto de reformas, a las que les seguirá las de renovación de la red de abastecimiento de agua potable, que una vez acabada la obra de la calle Puente se dirigirá a las calles del centro como son la plaza de España, la calle Silo, la calle Practicante Alfonso González y la calle Albaicín hasta su cruce con la calle María Cristina.