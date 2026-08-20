La Escuela de Música de Puebla de la Calzada amplía sus instalaciones con la reforma de la planta superior

La Escuela de Música agranda su espacio gracias a la reforma integral que se ha hecho en la planta superior del edificio, una ampliación necesaria gracias al gran crecimiento experimentado por el centro en los últimos años y que llevaba sin reformarse desde el año 2010.

Este edificio fue construido a mediados de la década de los 50 y fue destinado a “escuelas nacionales”. En 2010 se realizaron reformas en la planta baja y desde entonces se destinó para la escuela de música de la localidad.

El progresivo aumento de las actividades y de las personas que alberga este edificio ha llevado al equipo de gobierno de Puebla de la Calzada ha realizar una reforma íntegra de la planta superior, para así ampliar y mejorar las instalaciones y los servicios que pueda ofrecer la localidad.

Estos nuevos espacios permitirán albergar de una mejor forma tanto a la Banda de Música de Puebla de la Calzada como a la Academia Anam Camerata, para así poder desarrollar sus actividades de una forma más cómoda.

Esta actuación se ha llevado a cabo gracias a una inversión de 68.533,09 euros, correspondiente al contrato de ejecución de las obras, según ha informado el Concejal de Urbanismo Jairo Naranjo. Quien también ha explicado que se han hecho trabajos de albañilería, solados y alicatados, así como la renovación de fontanería y electricidad.

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A todo esto se le suma también trabajos de carpintería tanto interior como exterior y terminando con su correspondiente mano de pintura para darle una nueva cara al edificio. Con esta reforma Puebla de la Calzada amplía sus espacios a la formación musical y da cabida a más agrupaciones locales.