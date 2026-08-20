Fregenal de la Sierra (Badajoz) cancela su Noche en Blanco tras fallecer un vecino que ayudaba en los preparativos

El municipio pacense de Fregenal de la Sierra se encuentra consternado por la muerte de su vecino Francisco José Cantonero Pérez, de 57 años y a quien todos conocían como Pepe, que ha fallecido este jueves al mediodía tras sufrir un accidente cuando limpiaba con una cisterna la fuente de María Miguel, para que se pudiera iluminar con velas en la Noche en Blanco.

Tras el trágico suceso, la corporación municipal ha decidido cancelar la celebración, prevista para este sábado, como muestra de respeto hacia su esposa y sus hijos y hacia la propia víctima, una persona "muy trabajadora y generosa, que siempre colaboraba con el ayuntamiento de manera altruista", ha destacado la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez.

"Muy querido"

A pesar de que detrás de la Noche en Blanco hay "muchos meses de trabajo, mucha ilusión y contratos", la alcaldesa ha asegurado que no podían celebrarla tras este desgraciado accidente, que ha causado un profundo dolor en la localidad, donde "Pepe y su familia son muy queridos".

"No se pueden encender las luces de Fregenal si la luz de un frexnense se ha apagado", ha señalado Tina Rodríguez, haciendo suyas las palabras de otro vecino del pueblo.

Según ha explicado la alcaldesa, la fuente de María Miguel mana poca agua y la suciedad la tapona. José Cantonero Pérez se ofreció a ayudar a los trabajos de Parques y Jardines para desatascarla y llenarla de agua -se dedicaba a labores del campo y tenía cisternas-. Este jueves por la mañana, ha llamado al concejal del área para decirle que ya había comprado la goma que necesitaba para ponerla a punto. Tina Rodríguez ha contado que su compañero del equipo de gobierno le ha dicho que ya era tarde, que lo dejara para el día siguiente, pero Pepe ha insistido en su afán porque todo estuviera "bonito" para la Noche en Blanco.

Explosión

Cuando estaba metiendo agua a presión en el conducto de la que sale el agua para limpiarlo, se ha producido una explosión, presumiblemente de la válvula de la cisterna. De manera inmediata, el concejal y otro trabajador que lo acompañaban han llamado al 112, que los ha guiado para que le realizaran las maniobras de reanimación, pero pese a sus esfuerzos y los de los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que llegaron minutos después al lugar, no fue posible salvarle la vida.

La explosión no ha afectado al concejal y al empleado municipal por cuestión de segundos, ya que se acababan de alejar unos pasos. "La tragedia podía haber sido aún mayor", ha lamentado la alcaldesa, que ha querido expresar, en nombre de todo el municipio, su cariño a los familiares de Pepe.

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Comunicado del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra tras el trágico accidente que ha costado la vida a su vecino. / LA CRÓNICA

Después de que el ayuntamiento haya publicado un comunicado en su perfil de Facebook, la red social se ha llenado de mensajes de condolencias y apoyo a la familia del fallecido, dejando constancia del gran afecto que le brindaban sus paisanos.