Ocho investigados por estafar 77.400 euros a un vecino de Berlanga con una falsa plataforma de préstamos

La Guardia Civil en el marco de la operación 'Boticam' ha investigado una compleja trama de estafa tecnológica en la que los autores consiguieron defraudar hasta 77.400 euros a un vecino de la localidad pacense de Berlanga.

Las ocho personas investigadas responsables del entramado, operaban de forma concertada bajo la apariencia de una plataforma financiera en la red, reuniendo las características propias de grupo delictivo.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima, quien contactó con una supuesta entidad prestamista online para tramitar la solicitud de un crédito. Bajo el pretexto de la concesión del préstamo solicitado, los estafadores lograron que el perjudicado realizara varias transferencias en concepto de supuestos gastos de gestión y tasas de tramitación, alcanzando un primer perjuicio de cerca de 20.000 euros.

Acceso a las claves y simulación de ingresos

Posteriormente, los delincuentes convencieron a la víctima para que les cediera voluntariamente las claves de acceso de su banca online. Con el control de la cuenta, anularon un recibo emitido por el denunciante en el que abonaba 80.000 euros a una empresa proveedora. Haciendo entender al afectado que ese ingreso recuperado de manera fraudulenta correspondía en realidad al préstamo concedido por ellos.

Con técnica de ingeniería social, consiguieron convencerlo para transferir 50.000 euros de vuelta, haciéndole creer que era una devolución necesaria del excedente del crédito solicitado. Todo este dinero estafado era invertido en la compra de material informático que posteriormente vendían a terceros.

Suplantación bancaria

Días después, los estafadores contactaron nuevamente con la víctima mediante la práctica conocida como 'spoofing', es decir, suplantando la identidad de su entidad bancaria, consiguieron que les facilitara códigos de seguridad con los que consumaron otra transferencia ilícita. Parte de este material ha sido recuperado y se ha podido bloquear un traspaso de 1.432 euros antes de ser transferido

Tras cuatro años de investigación, se ha conseguido investigar hasta ocho personas, vecinos de Palma de Mallorca, Barcelona, Jaén, Gijón y Badajoz, quienes de manera concertada consiguieron perpetrar los delitos informáticos. Ahora se continúan las indagaciones, no descartando la investigación de otros coautores.

Las diligencias instruidas por los delitos de estafa y pertenencia a grupo delictivo, han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.

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En este sentido, la Guardia Civil aconseja no ceder nunca las claves de acceso ya que ninguna entidad legítima de préstamos ni su propio banco le solicitará jamás las claves secretas de la banca electrónica o los códigos SMS de verificación. Además de prestar especial atención a financieras online que prometen concesiones sin avales y exigen adelantos económicos para liberar el dinero.