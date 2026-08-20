La selva se llena de extraterrestres en el carnaval de verano de Zahínos

Zahínos se prepara para vivir este sábado una nueva edición de su carnaval de verano, una de las citas que ya se ha consolidado dentro de la programación estival de la localidad. Durante la noche, las calles del municipio volverán a llenarse de disfraces, música y ambiente festivo en una celebración que cada año reúne a vecinos y visitantes de diferentes puntos de la comarca.

La fiesta se celebra habitualmente durante el tercer fin de semana de agosto, una fecha que se ha establecido dentro de la programación de verano del municipio. "El segundo fin de semana siempre es la feria y el de después es un fin de semana en el que la gente suele salir fuera", señala el teniente de alcalde de Zahínos, Pascual Chimento.

Él mismo cuenta que esta fiesta surgió "de la iniciativa de una agrupación local", que propuso trasladar el carnaval a los meses de verano. Con el paso de los años, aquella idea fue ganando fuerza hasta convertirse en una celebración consolidada que reúne cada edición a cientos de vecinos y visitantes.

Desde 2019 en torno a la selva

La primera edición surgió en 2019 y, en aquel momento, la organización dependía por completo del ayuntamiento. Con el objetivo de asumir las riendas de la celebración, sus impulsores decidieron constituirse como asociación y organizar la fiesta con el apoyo de Sandunga, una empresa especializada en eventos que, con el paso de los años, ha terminado encargándose de buena parte de la organización.

Ediciones anteriores del carnaval de verano. / Cedida

Desde aquella primera edición, la fiesta ha girado en torno a una misma temática: la selva. Este año, sin embargo, la historia da un giro inesperado: una invasión alienígena ha tomado la selva y se convierte en el hilo conductor de la celebración. Una temática que no condiciona los disfraces de los vecinos de Zahínos, sino que sirve como escenario sobre el que se desarrolla toda la fiesta.

En esta edición, el desfile estará acompañado por una plataforma sobre la que se instalarán un DJ y un elefante gigante, dos de los elementos que pondrán el toque más espectacular a una celebración que cada año busca sorprender a sus asistentes.

El Carnaval de Verano de Zahínos no plantea concursos ni premios. La propuesta se centra en disfrutar del desfile y de la programación musical posterior. Aun así, la celebración consigue atraer a un elevado número de personas tanto de Zahínos como de localidades cercanas, "e incluso personas procedentes de Badajoz", asegura Pascual.

A las 20.30 en la Plaza de Abastos

La programación de este año comenzará a las 20:30 horas con la concentración de los participantes en la Plaza de Abastos. Desde allí, comenzará el recorrido carnavalero por las calles de la localidad. Una vez finalizado el desfile, la fiesta continuará en el Recinto Ferial. A las 22.30 horas comenzará la sesión de DJ Jesús Bravo, que servirá para ir animando el ambiente antes del espectáculo principal: A las 00:30 horas está prevista la Intro Show Sandunga, que dará paso a una noche de música y actuaciones.

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