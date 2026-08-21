Alberto Cumplido, chef de Los Templarios de Monesterio, premiado por su trayectoria profesional

El chef de alma extremeña, natural de Fregenal de la Sierra y experiencia sin límite, actualmente cocinero del restaurante Los Templarios de Monesterio, Alberto Cumplido León, acaba de obtener uno de los grandes reconocimientos culinarios de la región. El ayuntamiento de Los Santos de Maimona le ha entregado el Premio Gastronómico San Lorenzo 2026, que tiene como objetivo reconocer el talento, la trayectoria y la excelencia de los profesionales, entidades e iniciativas que engrandecen y dan prestigio a la gastronomía de Extremadura.

En su 12ª edición, los premios, que se entregaron el pasado día 18 de agosto, han recaído en los cocineros extremeños Alejandro Hernández Talaván, del restaurante Versátil, de Zarza de Granadilla y Alberto Cumplido León, jefe de cocina del restaurante Los Templarios de Monesterio. El tercer galardón ha recaído en la Asociación de Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores de Extremadura ACREX.

Con una más que dilatada trayectoria profesional, Alberto Cumplido León recibe este premio con el orgullo que representa haber sido seleccionado por su contribución en la preservación del patrimonio culinario, así como por impulsar el sector y proyectar la imagen gastronómica de la región.

Más que recompensado

Aunque reconoce no ser muy amigo de premios y distinciones, en esta ocasión, Alberto, se muestra más que recompensado por el hecho de haber sido reconocido por su amplia carrera profesional. “El mejor premio para un cocinero es que el cliente vuelva al restaurante”, expresa Cumplido.

A sus 52 años, Alberto ha visto a muchos compañeros despuntar y, de pronto, desaparecer de la escena gastronómica regional. En bastantes casos, afirma el chef de Monesterio, debido al “ego” de una profesión muy difícil y competitiva. “Los premios no suelen hacer muchos favores a los cocineros”, expresa Cumplido, para quién, este galardón tiene connotaciones muy especiales. Entre ellas, la participación de la Asociación Amigos Cocineros de Extremadura y, por su puesto, el reconocimiento a una trayectoria profesional que, “pocas veces llega a mi edad”, asegura el galardonado.

Muy satisfecho

Rodeado de familiares, amigos y de los responsables de la empresa en la que lleva trabajando más de 8 años, Alberto quiso dedicar este premio a su esposa. Consagra gran parte de su vida a la gastronomía y esta dedicación resta mucho tiempo a su familia. Tampoco olvidó a sus compañeros de trayectoria, ni a la familia Muñoz Valencia, “mi familia en Monesterio”, asegura el cocinero.

La gastronomía como patrimonio vivo. Así define Alberto su pasión por este lenguaje que conjuga arte, cultura y ciencia. Y, como máximo exponente, el “tesoro” de los productos puros y de máxima calidad de la dehesa extremeña. Lo más codiciado por el cliente a través de un recetario tradicional de máximo respeto hacia el producto ibérico.

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Entre otras autoridades, acto contó con la presencia del alcalde de Los Santos de Maimona, Manuel Lavado; el concejal de cultura, Antonio Marín; el presidente de la Asociación Amigos Cocineros de Extremadura, Manuel Espada y el director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos.