Cabeza del Buey acogerá una jornada de divulgación sobre democracia y participación juvenil

Cabeza del Buey acogerá mañana 'El Encuentro Extremadura', una jornada que pretende acercar la participación democrática a la juventud. Lo hará a través de una actividad que aunará cultura, ocio y encuentro colectivo y que se desarrollará entre las 17.00 y las 00.00 horas en la piscina y el parque municipal de la localidad pacense.

Esta iniciativa está impulsada por el Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, junto al Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), con la colaboración del Ayuntamiento de Cabeza del Buey y distintas entidades juveniles y culturales del territorio. El objetivo es recuperar el espacio público como lugar de socialización democrática y reivindicar el papel de las personas jóvenes como protagonistas de la vida política y social.

Un pódcast en directo

Uno de los principales atractivos de la jornada será un pódcast en directo presentado por David Andújar y María Bouabdellah, que abordará la relación entre cultura y participación democrática. En él, participarán la Asociación Texere Audiovisual y Patricia Berinald, que presentará la Agenda Pingoneo, una iniciativa dedicada a visibilizar la agenda cultural y a difundirla por el territorio.

En general, esta parte del encuentro pretende trasladar el debate sobre la democracia a espacios cotidianos y accesibles, donde la juventud pueda expresarse, compartir experiencias y reflexionar sobre los asuntos que afectan a su día a día.

Música, piscina y actividades participativas

A esta propuesta didáctica se le suma también algo de ocio. Durante la tarde habrá juegos en la piscina, actividades participativas y propuestas con organizaciones juveniles, además de diferentes iniciativas culturales. La música tendrá también un papel destacado con las actuaciones de KMKR, Estanco 72 y Makiu.

Para facilitar la asistencia, la organización ha previsto cena y transporte gratuito de ida y vuelta desde Cáceres, Mérida, Badajoz, La Coronada, Campanario, Quintana y Castuera.

DemocraZia por 14 puntos de España

'El Encuentro Extremadura' forma parte de DemocraZia con Z, un proyecto que busca reforzar la implicación de la juventud en la vida política y social además de promover su participación en el diseño de iniciativas y políticas públicas.

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La propuesta se materializa en 14 encuentros por distintos puntos de España entre mayo y septiembre, concebidos como espacios de celebración, diálogo y reflexión en torno a la democracia. Cabeza del Buey será la parada correspondiente a Extremadura y pasará a convertirse, durante unas horas, en un punto de encuentro para la juventud extremeña, combinando música, ocio y por supuesto, cultura.