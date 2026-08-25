El Festival Luna de Agosto de Reina cumple 25 años reivindicando el patrimonio de la Campiña Sur

La alcazaba de la localidad de Reina se transformará este viernes en el escenario del XXV Festival Luna de Agosto, una cita que, bajo la luna llena, volverá a unir patrimonio, historia, teatro y música en directo en torno a la recuperación y puesta en valor de la memoria de la Campiña Sur.

Organizado por la Asociación Amigos de la Luna Llena y el ayuntamiento de la localidad, el festival comenzará a las 21.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Durante la presentación del festival, Ana Belén Valls, diputada de la institución provincial, ha destacado que esta cita "es un magnífico ejemplo de cómo un municipio puede convertir su patrimonio en protagonista". En este sentido, ha descrito la experiencia como "recorrer Reina entre antorchas, subir hasta la alcazaba, contemplar la Campiña Sur, escuchar música y, durante horas, sentir que la historia vuelve a formar parte del presente".

Francisco González, Ana Belén Valls y Carlos Sacristán. / Cedida

Por su parte, Francisco González, alcalde de la localidad, ha subrayado que “es una noche en la que el pueblo muestra con orgullo su patrimonio y la implicación de personas que, año tras año, hacen posible que la Alcazaba se llene de vida con más de 1.000 personas". Además, ha querido destacar esta edición número 25 reconociendo el trabajo colectivo "que ha permitido consolidar este festival como una de nuestras grandes señas de identidad”.

25 años de compromiso con el patrimonio

El Festival Luna de Agosto nació en 2001 con el objetivo de mostrar y revalorizar el patrimonio del municipio. A lo largo de estos 25 años, la implicación de vecinos ha sido fundamental para mantener viva esta iniciativa, hasta el punto de dar origen a la Asociación Amigos de la Luna Llena, que continúa impulsando su celebración.

En este sentido, Carlos Sacristán, representante de la misma, ha destacado la participación de la gente en la organización del festival: "Todo el mundo va con la vestimenta de la luna queriendo hacer algo". Según el representante, unos ayudan a aparcar coches, otros indican por donde se tiene que ir, otros reparten antorchas... "algo muy bonito y muy de agradecer".

A las 22.00 horas será la representación teatral 'El druida de las historias', una propuesta que servirá de antesala a la subida. A las 00.00, ya en la alcazaba, será la hora de la lectura del Manifiesto por la Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Campiña Sur, seguido de un concierto de música medieval de la mano de 'Euskal Barrok Ensemble' y de los tradicionales fuegos artificiales.

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Reivindicando la Campiña Sur

La jornada, además de poner en valor el patrimonio de Reina, busca reivindicar el conjunto de la Campiña Sur y visibilizar las necesidades de la comarca, desde la mejora de las infraestructuras, como la autovía, hasta otras demandas que afectan directamente a sus municipios y vecinos.