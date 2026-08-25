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Investigan a un vecino de Rubí sorprendido cazando aves de forma ilegal en Valencia de Mombuey

El investigado fue sorprendido en un coto privado mientras utilizaba una "red invisible", un método de captura prohibido por el grave riesgo que supone para las especies protegidas

Los agentes también hallaron cuatro jaulas con varios ejemplares vivos de jilguero, verderón y camachuelo,

Imagen de los jilgueros enajulados.

Imagen de los jilgueros enajulados.

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L. C. B.

Valencia de Mombuey

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino del municipio barcelonés de Rubí como presunto autor de un delito contra la flora y fauna. El hombre fue localizado in fraganti en un terreno cinegético del término municipal de Valencia de Mombuey (Badajoz) mientras capturaba de manera ilícita pájaros silvestres muy comunes en España.

La intervención se produjo durante los dispositivos ordinarios de prevención de acciones delictivas desplegados por el instituto armado. Los agentes localizaron al sospechoso en el interior de un coto privado de caza en el que operaba sin contar con la autorización obligatoria de los titulares del terreno.

Redes japonesas y reclamos vivos

En el lugar de los hechos, la Guardia Civil constató que el hombre utilizaba métodos no selectivos y estrictamente prohibidos por la legislación actual, en concreto la conocida como "red invisible" o red japonesa. Este tipo de mallas está totalmente vetada por la normativa ambiental debido a su extrema peligrosidad, ya que atrapa de forma indiscriminada a cualquier ave que cruce su trayecto, incluidas especies catalogadas y protegidas.

Imagen de una jaula de captura.

Imagen de una jaula de captura. / Cedida

Junto a la red desplegada para la captura, los agentes hallaron cuatro jaulas con varios ejemplares vivos de jilguero, verderón y camachuelo, que el investigado presuntamente utilizaba como reclamo para atraer a otras aves. Asimismo, en el dispositivo se intervino una jaula de capturas adicional que en el momento de la inspección se encontraba vacía.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil y los efectos decomisados han sido puestos ya a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jerez de los Caballeros.

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El investigado podría enfrentarse a penas que incluyen prisión de hasta dos años, multas económicas y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar.

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