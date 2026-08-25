La organización de la Carrera Popular de Monesterio trabaja para retrasarla a mediados de septiembre

La disputa de la IV Milla Urbana de Monesterio que se celebró el pasado sábado, 22 de agosto, “tuvo sus luces y sus sombras”, afirma el coordinador de esta actividad deportiva Juan Méndez. Mientras que la participación en las pruebas absolutas fue muy destacada, en las categorías base “no fueron tan numerosas”, lamenta Méndez, quien, tres días después de la competición analiza los motivos de esta disminución de atletas, frente al aumento de quienes participan en las pruebas absolutas.

Según el veterano entrenador, la principal causa sería la fecha. De manera tradicional, el Cross Popular de Monesterio, últimamente reconducido a milla urbana, se ha venido disputando en el último o penúltimo fin de semana del mes de agosto. “La fecha es mala”, lamenta Juan Méndez. “La mayoría de los niños y jóvenes aún no han comenzado a entrenar y muchos de ellos están de vacaciones con sus familias”. Como mejor ejemplo, el caso de Monesterio, donde Méndez entrena actualmente a un grupo de casi treinta menores. De ellos, 11 no pudieron participar en la milla urbana por encontrarse de vacaciones.

Esta situación, que se viene padeciendo desde hace varios años, habría provocado que, de cara a la edición de 2027, la organización esté estudiando un cambio de fecha que, retrasaría la prueba hasta una vez finalizada la feria de Monesterio. Es decir, si habitualmente la feria finaliza sobre el 12 de septiembre, la carrera, podría disputarse un par de semanas después. Con ello, por tratarse de una carrera que aúna a corredores profesionales y amateurs y, sobre todo, teniendo en cuenta su carácter de promoción, se aseguraría un mayor número de participantes.

Para esas fechas, “niños y jóvenes ya habrán regresado a colegios e institutos, con lo que, “también podremos contar con la colaboración de profesores de Educación Física y directores, para incentivar la participación”, añade el organizador de la prueba, convencido de que “se va a conseguir”. Con este objetivo, Méndez ha mantenido contactos, tanto con la alcaldesa, Loli Vargas, como con el concejal del área de deportes, Francisco Javier Granadero.

Vuelta al Estadio Municipal

Juan Méndez reitera que su deseo es “regresar cuanto antes a las pistas polideportivas del Estadio Municipal de Fútbol”. Cabe recordar que, hace 4 años, la organización decidió modificar la estructura del tradicional Cross Popular de Monesterio, por la disputa de una milla urbana. El motivo está en las malas condiciones del tartán. “Sé del trabajo que se viene realizando por parte del ayuntamiento para arreglar las pistas”, asegura el entrenador.

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Si las obras estuvieran listas para septiembre de 2027, Méndez no duda en regresar a esa infraestructura deportiva que reúne todos los elementos necesarios tanto para los atletas, como para que el público pueda seguir las carreras de principio a fin. Si fuera así, “haríamos lo posible y lo imposible para que los mejores atletas de Extremadura y de otras comunidades próximas estuviesen presentes y así, convertir la inauguración de las nuevas pistas en una auténtica fiesta del atletismo”, concluye Juan Méndez.