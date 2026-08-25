La Savia cumple diez años haciendo crecer el teatro en Bienvenida

Lo que comenzó hace una década con únicamente 14 alumnos se ha convertido en una de las citas culturales del verano en Bienvenida. La Savia Teatro celebra este año la décima edición de sus Muestras, que se desarrollarán a partir de mañana en la Casa de la Cultura con cinco propuestas escénicas de distintos géneros y la participación de los 52 alumnos que este verano forman parte de los talleres de la compañía.

Cada uno de los talleres se convierte durante el verano en una obra concreta que después es llevada al escenario. De esta forma, los alumnos no solo reciben formaciones en interpretación, canto, danza o coreografía, sino que participan en todo el proceso de creación de un montaje teatral. Un proceso que Casimiro Aguza, director de La Savia Teatro, califica como "complejo". "Empezamos leyendo las obras y analizándolas, luego improvisando escenas y montándolas", cuenta Casimiro. Pero eso no es todo, a finales de verano ya comienzan los ensayos generales.

La Savia comenzó en Bienvenida en 2016, cuando Aguza decidió poner en marcha unas clases de teatro. "De forma un poco improvisada porque no tenía trabajo", recuerda. Aquel primer año participaron 14 alumnos, pero la iniciativa fue creciendo progresivamente hasta alcanzar los 82 participantes en algunas ediciones. "Fue entonces cuando tuve que contratar profesores de danza, de canto, de infantil..."

Obra de teatro en Bienvenida. / Cedida

Cinco propuestas

La programación de este año recoge cinco propuestas muy diferentes entre sí. Mañana será el turno de 'América', un musical con pases a las 19.30 y 22.30 horas y recomendada para mayores de 16 años. Al día siguiente, se representará 'Sopas y visitas, poquitas', inspirada en textos de Miguel Mihura, con pases a las 19.30 y 22.30 horas y recomendada para mayores de 14 años. El viernes llegará 'Los Descendientes', una obra infantil con una única función a las 21.30 horas.

Tras una jornada de descanso, el 30 de agosto los adolescentes representarán 'Eduardo', un drama juvenil basado en Eduardo Manostijeras. El ciclo finalizará el 31 de agosto con 'Las Gemelas', una comedia grecolatina con pases a las 19.30 y 22.30 horas que "se mantiene fiel a la original, pero con un cambio de género".

Aguza ha participado en la dramaturgia de varias de las propuestas, con adaptaciones propias de obras conocidas. La intención, según cuenta, es trabajar desde la esencia de cada historia, una filosofía que también está detrás del nombre de la compañía: "La savia es la sangre de los árboles, me identifico con ella porque yo siempre intento hacer un tipo de teatro que vaya al corazón y a los conflictos centrales de las obras".

10 años después

Diez años después, La Savia mantiene su apuesta por acercar el teatro y la formación escénica al municipio. Para su director, esta décima edición tiene un significado especial, no por alguna novedad, sino porque el proyecto sigue creciendo. "No hemos bajado el número de alumnos, de hecho tenemos aún más alumnos que el año pasado", señala.

Este verano serán 52 los alumnos que se subirán al escenario. Pero más allá de las cifras, el director destaca la implicación del propio municipio. Una tarea que reconoce que conlleva "muchísimo trabajo, estrés y agobio", pero que termina compensando cuando llega el momento de representar las obras. "Merece mucho la pena porque se junta todo el pueblo y lo disfrutamos muchísimo".

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Gracias a esta compañía, el teatro ha dejado de ser solo algo que ocurre sobre el escenario para convertirse en un espacio de encuentro. Algunos de aquellos primeros alumnos que llegaron al taller siendo adolescentes continúan hoy en los grupos de adultos, creciendo y evolucionando junto a La Savia. Porque, diez años después, el proyecto también ha crecido con ellos.