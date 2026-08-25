El SES invierte más de 920.000 euros para modernizar el Hospital de Llerena

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha invertido más de 920.155 euros en la ampliación y modernización del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia y en una reforma integral de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital de Llerena.

En concreto, para la renovación del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia se han destinado unos 595.000 euros con el objetivo de aumentar la superficie útil de las instalaciones, mejorar la funcionalidad de los espacios y reforzar la capacidad asistencial del servicio, así como para equipamiento, mobiliario y medios materiales. Entre las principales actuaciones destaca la ampliación del 75% de la superficie del gimnasio terapéutico, que pasa de 146 a 256 metros cuadrados.

Además, según explica la Junta de Extremadura por nota de prensa, también se ha duplicado el espacio destinado al estar y zona de trabajo de los profesionales y se ha mejorado el equipamiento tecnológico, incorporando un ecógrafo para fisioterapia invasiva ecoguiada, equipos de magnetoterapia superinductiva y láser de alta intensidad.

Estas mejoras permitirán seguir desarrollando nuevas líneas asistenciales como la rehabilitación cardiaca y respiratoria, la atención a pacientes fisioterapéutica hospitalizados o la nueva consulta de suelo pélvico, "que estará disponible a partir de septiembre", apunta la Junta.

Imagen del hospital de Llerena. / Cedida

Incremento de recursos humanos

Los recursos humanos también se han reforzado de forma "significativa" con la incorporación de seis nuevos fisioterapeutas y duplicando el número de médicos rehabilitadores, lo que permitirá mantener la actividad asistencial y dar respuesta al incremento de la actividad quirúrgica.

Por su parte, la reforma integral de la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria ha supuesto una inversión total de más de 320.000 euros para mejorar la seguridad de los pacientes, incrementar la capacidad asistencial y abordar procedimientos quirúrgicos ambulatorios de mayor complejidad.

La reorganización de los espacios ha permitido mejorar los circuitos asistenciales, aumentar la seguridad de pacientes y profesionales e incrementar la capacidad de recuperación postoperatoria, duplicando las camas de observación y aumentando los sillones. Todo ello, sumando a un aumento de la plantilla, permitirá que intervenciones de especialidades como ginecología y traumatología puedan realizarse en el Hospital de Llerena, evitando desplazamientos de los usuarios a Zafra.

Uno de los "avances" más destacados es la implantación de un circuito diferenciado limpio-sucio que refuerza las condiciones de seguridad y calidad asistencial tanto para los pacientes como para los profesionales.

Esta nueva distribución elimina las dificultades para el movimiento de las camas dentro de la unidad permitiendo configurar un espacio funcional equivalente a una Unidad de Reanimación Postanestésica (URPA), optimizando la atención tras las intervenciones quirúrgicas.

Además, la nueva unidad facilitará la realización de procedimientos quirúrgicos ambulatorios de mayor complejidad en especialidades como Ginecología, Urología, Traumatología, Oftalmología, Otorrinolaringología y Cirugía General, evitando ingresos hospitalarios y mejorando la accesibilidad de los pacientes a estas intervenciones.

Noticias relacionadas

Con estas actuaciones, el SES continúa avanzando en la mejora y modernización de las infraestructuras sanitarias del Área de Salud de Llerena-Zafra, apostando por una atención "cada vez más resolutiva, segura y adaptada a las necesidades de la población".