Cinco municipios de Badajoz recibirán formación gratuita sobre sostenibilidad y medio ambiente

La Diputación de Badajoz ha abierto el plazo de inscripción para el curso 'Programa de Educación, Sensibilización y Gestión Ambiental', una nueva acción formativa enmarcada en el proyecto MURES 'Municipios Resilientes', una iniciativa impulsada por la institución provincial y cofinanciada al 90% por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El curso, de carácter gratuito, tiene como objetivo ofrecer una formación práctica e integral en materia de sostenibilidad, educación ambiental, gestión de los recursos naturales y prevención de incendios, proporcionando a las personas participantes herramientas para impulsar iniciativas de sensibilización ambiental y fomentar prácticas sostenibles en sus municipios.

A lo largo de las 50 horas de formación, distribuidas en diez sesiones en modalidad mixta (50% presencial y 50% online), el alumnado abordará contenidos relacionados con el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la economía circular o la gestión de residuos, entre otros. Además, cada participante desarrollará una propuesta de educación ambiental vinculada a su entorno, aplicando de forma práctica los conocimientos adquiridos.

En cinco municipios de la provincia

La formación se desarrollará entre los meses de septiembre y octubre en las cinco zonas de actuación del proyecto MURES. En total, se celebrarán cinco ediciones, que comenzarán el 1 de septiembre en Villar del Rey, el 7 de septiembre en Hornachos, el 14 de septiembre en Segura de León, el 21 de septiembre en Herrera del Duque y el 28 de septiembre en Siruela, municipios en los que se desarrollarán las sesiones presenciales del programa.

Cada edición contará con 15 plazas priorizando la participación de mujeres y favoreciendo la incorporación de personas de diferentes grupos de edad. La formación está dirigida a personas residentes o vinculadas a cualquiera de los 24 municipios incluidos en las cinco zonas de actuación del proyecto.

Ya está dando resultados

Esta nueva convocatoria llega tras la finalización del curso 'Emprendizaje en torno a los recursos locales', otra de las acciones desarrolladas dentro del proyecto MURES para impulsar el emprendimiento y la creación de oportunidades en el medio rural.

En total han participado 60 personas, de las que 52 han sido mujeres y 8 hombres, distribuidas entre las cinco zonas de actuación del proyecto: Puebla de la Reina. Puebla de Obando, Siruela, Herrera del Duque y Bodonal de la Sierra.

La evaluación final refleja una mejora significativa en las competencias emprendedoras y digitales del alumnado, que manifiesta sentirse más preparado para identificar oportunidades de negocio y desarrollar iniciativas empresariales en su entorno.

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Con esta nueva programación, la Diputación de Badajoz busca reforzar el proyecto MURES mediante acciones formativas que fomenten la capacitación de la población rural, la sostenibilidad ambiental y la generación de nuevas oportunidades en la provincia.