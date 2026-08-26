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Cultura para todos

La Diputación de Badajoz incorpora 34 nuevas obras al programa 'D’Rule'

El programa tiene como objetivo acercar el teatro profesional a los ciudadanos, independientemente del municipio en el que residan

Incorpora títulos tan singulares como 'Crónica rosa del Barroco', 'Tarot y tentempié' o 'Charo la quitapenas'

Imagen de una obra de teatro.

Imagen de una obra de teatro.

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L. C. B.

Badajoz

La Diputación de Badajoz ha resuelto la convocatoria 2026 del programa de teatro profesional 'D’Rule: Artistas en el Territorio', incorporando 34 nuevas propuestas escénicas que podrán formar parte de la programación cultural de los municipios de la provincia.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado 20 de agosto, supone un nuevo impulso a un programa consolidado que tiene como objetivo acercar el teatro profesional a los ciudadanos, independientemente del municipio en el que residan.

La edición de este año vuelve a poner de manifiesto la diversidad de lenguajes, autores, formatos y públicos que conviven en la creación escénica actual. La selección incluye desde grandes títulos de la tradición teatral hasta propuestas de nueva creación, espectáculos familiares, monólogos y montajes que dialogan con la música, la literatura o las artes plásticas.

Algunas de las obras incorporadas

El conjunto incorpora, entre otras, las siguientes obras: '¡Ay, Carmela!', 'Largo viaje hacia la noche', 'Pinocho. Sueña con ser' o 'La aprendiz de música', además de títulos tan singulares como 'Crónica rosa del Barroco', 'Menina. Soy una puta obra de Velázquez', 'Tarot y tentempié' o 'Charo la quitapenas'.

Esta variedad permite que D’Rule siga funcionando como una ventana abierta a la creación escénica y, al mismo tiempo, como una herramienta de acceso a la cultura desde lo local.

Teatro a todos los públicos

Uno de los valores de D’Rule reside precisamente en su capacidad para descentralizar la oferta cultural. La Diputación de Badajoz mantiene de este modo, su compromiso con una cultura accesible y próxima, entendiendo que el lugar de residencia no debe determinar las posibilidades de disfrutar de una programación artística de calidad.

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La resolución publicada en el BOP corresponde a la convocatoria para la incorporación de compañías de teatro al programa para el año 2026. La convocatoria había sido publicada previamente en el BOP y contemplaba una dotación de hasta 300.000 euros, de los que 265.000 euros corresponden a municipios y 35.000 euros a entidades locales.

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