Memoria de Futuro reclama en Alburquerque la retirada de reconocimientos vinculados al franquismo

El Colectivo Memoria de Futuro ha anunciado su adhesión a la iniciativa impulsada por diversas organizaciones memorialistas de Extremadura para exigir la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres y ha pedido renombrar la biblioteca municipal de Alburquerque.

El colectivo Memoria de Futuro lleva años reclamando el cambio de nombre del espacio dedicado a Manuel de la Rosa, vinculado con la represión franquista en la localidad. Ya en 2024, la organización propuso como alternativa que el lugar pasara a llevar el nombre de la maestra Carmen Delgado Vicente, al considerar que la denominación actual incumple la normativa autonómica y estatal en materia de memoria histórica, "al rendir homenaje a un personaje vinculado con la represión franquista".

La Cruz de los Caídos de Cáceres

En relación con la Cruz de los Caídos de Cáceres, las entidades han confirmado la presentación de alegaciones y su personación contra el procedimiento iniciado por la Junta de Extremadura para declarar el monumento como Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido consideran "que su valor no es arquitectónico ni patrimonial, sino fundamentalmente ideológico y vinculado a la exaltación del franquismo"

Desde los colectivos sostienen que el mantenimiento de estos símbolos en el espacio público, "supone una falta de respeto hacia las víctimas de la represión franquista" y recuerdan que el monumento fue erigido "para ensalzar al bando sublevado durante la Guerra Civil y causa un especial dolor a los familiares de las más de 600 personas ejecutadas en la zona".

Por ello, reclaman la paralización de la tramitación y el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. La iniciativa cuenta ya con más de 3.350 firmas de apoyo. En el portal habilitado para recogerlas, sus promotores advierten de que la declaración del documento como Bien de Interés Cultural (BIC) le otorgaría "la máxima protección patrimonial" y dificultaría su retirada del espacio público, pese a la "resolución del Gobierno de España que ya ordenó su eliminación".

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Reivindicación en el ámbito local

En este contexto, Memoria de Futuro recuerda que la retirada de símbolos y reconocimientos vinculados a la dictadura "no puede limitarse a los grandes monumentos" y vuelve a reclamar que la Biblioteca Pública Municipal de Alburquerque, que se encuentra dentro de la Casa de la Cultura 'Luis Landero', pase a denominarse Carmen Delgado Vicente. El objetivo es el reconocimiento a una mujer vinculada a la defensa de los valores democráticos y como una forma de recuperar y visibilizar la memoria de quienes sufrieron la represión y la persecución durante la dictadura.