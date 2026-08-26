Monesterio ofrece formación para continuar profesionalizando al sector del jamón ibérico

El sector cárnico y, más concretamente el del jamón ibérico, es fundamental en la economía de Monesterio. Aprovechar al máximo una pieza de tan alto valor como el Jamón de Monesterio, requiere de expertos maestros. Instruirse en el arte del corte, además de mejor la experiencia gastronómica al paladar, proporciona salidas profesionales reales, en el mundo de la hostelería, en el propio sector cárnico o como profesional autónomo.

En este contexto, en el marco de la celebración del XXXV Día del Jamón, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, desde hace 24 años, el ayuntamiento de Monesterio y las empresas incluidas en la marca Jamón de Monesterio, organizan un curso de cortadores, totalmente gratuito, dirigido de manera exclusiva a trabajadores que desarrollan su labor profesional en la hostelería, la restauración o en las empresas cárnicas.

La organización pone a su disposición todo el material necesario, incluidos, 12 jamones ibéricos. Cada año se busca a un gran maestro, bajo cuyas directrices, poder garantizar al alumnado un aprendizaje con las técnicas más avanzadas. En esta edición, el curso cuenta como docente con Juan José Masa, profesional del sector, Cuchillo Jamonero de Oro en Monesterio en el año 2016 y actual director del Concurso de Cortadores de Jamón de esta localidad.

Muy necesarios

“Cada vez hay más demanda de profesionales en el corte del jamón”. Para Juan José Masa, estas formaciones son “más que necesarias”. Depurar la técnica del corte significa transformar el producto en una experiencia gastronómica única, capaz de realzar el sabor y la textura.

“La venta de jamón a cuchillo está en auge. No solo en bares, restaurantes, lineales de alimentación o grandes eventos. Cada vez se venden más loncheados”, afirma el maestro cortador. El mayor mérito de un gran cortador es saber aprovechar la pieza al máximo. “No podemos cortar un jamón de 400 euros sin aprovechar desde la primera y hasta la última loncha”, afirma Masa. El curso, de 3 días de duración, no es más que una iniciación a la profesión. “Hay que perseverar”, matiza el profesor del curso: “para ser un gran cortador hay que cortar mucho jamón y confundirse muchas veces”.

2.000 bocadillos de jamón

De las manos de esta docena de alumnos saldrá el producto que se dará a degustar el próximo viernes, 28 de agosto. Una de las novedades de esta edición es la recuperación del reparto de bocadillos de jamón en la travesía del pueblo. A partir de las 10 de la mañana y hasta acabar con las existencias, un grupo de azafatas ofrecerán a los usuarios de esta importante vía de comunicación 2.000 bocadillos de Jamón de Monesterio. Se trata de una de las actividades de promoción más antiguas y quizá el germen de la celebración de esta fiesta.

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Según adelantan desde la organización, el reparto de bocadillos tendrá lugar en las inmediaciones del Museo del Jamón, en ambas direcciones.