El novenario de la Virgen de Tentudía estará dedicado a la comunidad parroquial de Monesterio

La Hermandad de la Virgen de Tentudía de Monesterio acaba de hacer público el calendario de actividades litúrgicas que se celebrará durante los últimos días de agosto y primeros de septiembre, con motivo de la celebración del 8 de septiembre, Día de Extremadura y de la Natividad de la Virgen María.

Como es tradición, la ermita de El Llano acogerá un novenario que se extenderá entre los días 29 de agosto, al 6 de septiembre. Para la ocasión, la organización ha decidido que, “cada novena esté dedicada a un colectivo diferente”. Con ello se pretende la participación activa de toda la comunidad parroquial, a través de las liturgias previas a la procesión de la imagen de la Virgen que, desfilará por las calles de la localidad el 8 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, tras una misa que contará con la colaboración musical de la coral Cabarco.

Pauli Delgado, hermana mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía, desgrana el programa del novenario que, se abrirá el 29 de agosto con una ofrenda floral. “Claveles al predio de 1 euro, que, quien lo desee podrá adquirir a las puertas del templo y ofrecer a la patrona, como muestra de devoción”. La novena del domingo, día 30 se ofrecerá a los distintos grupos parroquiales. Se trata, explica Delgado, de “reconocer a las personas que, de manera desinteresada, hacen posible que la parroquia tenga vida”. La última novena de agosto estará dedicada a los jóvenes, “cuyos valores deben ser apreciados”.

La misa del día 1 de septiembre estará dedicada a los enfermos, a sus familias y a sus cuidadores y cuidadoras. El día 2, tomarán protagonismo los abuelos y abuelas, “pilares de nuestra familia y depositarios de una gran riqueza y una gran experiencia”, afirma la hermana mayor.

Para completar los diferentes sectores de la comunidad parroquial, la organización ofrecerá las novenas de los días 2, 4,5 y 6 de septiembre a catequistas, catecúmenos, Cáritas, a las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada y, finalmente, a las hermandades locales y a los costaleros, “encargados de mantener vivas las tradiciones religiosas del pueblo”.

8 de septiembre

El frenético verano, en el que se celebró la Vela de la Virgen, la misa y el pregón del costalero, la bendición del nuevo manto de la patrona y la procesión del 15 de agosto, finalizará la jornada del 8 de septiembre, con el desfile procesional que llevará a la Virgen de Tentudía a visitar el Templo Parroquial en la Plaza del Pueblo. Habrá ofrenda floral, a cargo de jinetes de la peña ecuestre El Estribo, besacinta y música de flauta y tamboril.

Tras el regreso de la Virgen a su ermita, la hermandad ha preparado una degustación de paella, al precio simbólico de 1 euros la ración, con la intención de recaudar fondos para la restauración de la puerta lateral del templo.

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La hermana mayor anima a jóvenes y mayores a participar de todos estos actos y de manera especial a “vestirse de flamenca para acompañar a la Virgen en la procesión del día 8, dando así alegría y colorido” a la identidad propia de esta celebración.