Una familia de Villafranca de los Barros denuncia amenazas y agresiones a su hijo de 14 años

Una familia de Villafranca de los Barros ha denunciado las agresiones físicas y verbales así como las amenazas que sufre su hijo menor de edad. El adolescente, de 14 años, según ha explicado su familia en un comunicado, lleva meses padeciendo una situación de "acoso continuado" que le ha provocado un temor constante y le impide desarrollar su vida con normalidad. Los hechos ya han sido denunciados ante las autoridades competentes y están en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Según el testimonio de la familia, el menor habría sido víctima de "intimidación, agresiones físicas en grupo y graves amenazas reiteradas". Entre los episodios que denuncia se encuentra el supuesto uso de armas, concretamente una navaja, que habrían llegado a colocar cerca del cuello y del abdomen del adolescente.

A estos hechos se sumarían amenazas telefónicas realizadas desde números ocultos y también a través de terceras personas. Una situación que, ha asegurado la familia, ha terminado afectando seriamente a la vida cotidiana del menor.

"Actualmente vive con un temor constante que le impide desarrollar su vida normal o salir a la calle sin miedo", ha señalado. Para ayudarle a superar esta situación y recuperar su bienestar, el adolescente está recibiendo asistencia psicológica especializada.

La Guardia Civil investiga los hechos

La familia ha asegurado que todos los hechos han sido denunciados ante las autoridades competentes y la Fiscalía de Menores y ha expresado su confianza en la actuación de la Justicia "para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas necesarias que garanticen la protección del adolescente".

Además, han explicado también los motivos por los que han decidido hacer pública la situación. "No buscamos enfrentamientos públicos ni interferir en la investigación, sino dar visibilidad a unos hechos de extrema gravedad" para reclamar el respeto que merece su hijo y evitar que esta situación se prolongue. "Nuestro único deseo es que pueda volver a ser un adolescente normal, vivir sin miedo y recuperar su seguridad", añaden.

La familia concluye agradeciendo el apoyo recibido durante este proceso y reclamando "protección, seguridad y justicia" para su hijo.

Noticias relacionadas

Por su parte, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre los supuestos episodios de acoso y amenazas denunciados por la familia para tratar de esclarecer lo sucedido.