VI edición
El Festival Flamenco de Guareña crece con tres días de programación, 12 concursantes y más premios
El concurso será mañana a partir de las 21.00 horas
El sábado será el turno de Miguel de Tena y el domingo la cita llegará a su fin con la actuación de la cantaora cordobesa Eva de Dios
Guareña se prepara para vivir tres días de flamenco con la sexta edición de su Festival Flamenco, una cita que este año amplía su duración y que volverá a reunir a aficionados y artistas en la Plaza San Gregorio. Se celebrará a partir de mañana y hasta el próximo domingo 30 de agosto, con entrada gratuita.
La principal novedad de esta edición es precisamente su duración. El festival suma una jornada respecto a años anteriores y refuerza así una propuesta que, según el ayuntamiento, se ha consolidado durante sus seis años de trayectoria.
"El plato fuerte es el propio concurso". Así lo ha asegurado Victoria Lozano, técnica de turismo del Ayuntamiento de Guareña. Este certamen se celebrará mañana a partir de las 21.00 horas, mientras que el resto del fin de semana estará dedicado a música en directo y actuaciones.
Más novedades
Además, este año se han inscrito 12 participantes, entre ellos, dos mujeres, una presencia femenina que aumenta respecto a la edición anterior. "El año pasado echábamos en falta que no se hubieran animado y este año sí contamos con ellas en la muestra", ha asegurado Lozano.
Los premios también han aumentado respecto a años anteriores: el ganador recibirá 1.000 euros, mientras que el segundo clasificado obtendrá 400 euros y el tercero, 200 euros.
El certamen estará supervisado por un jurado profesional y cada participante, que dispondrá de 20 minutos para completar su actuación, deberá tener en cuenta "tres puntos obligatorios": Será necesario interpretar dos estilos distintos de la familia de los fandangos (entre ellos malagueñas, granainas, cantes de Levante, fandangos naturales, fandangos de Huelva o abandolaos). También deberán interpretar un cante de compás, con opciones como bulerías, jaleos extremeños, tangos o cantiñas y, por último, cada concursante tendrá que completar su actuación con un cante libre, que no podrá coincidir con ninguna de las modalidades
Música en directo durante todo el fin de semana
El sábado a las 22.30 horas será el turno de Miguel de Tena, padrino de esta sexta edición y uno de los nombres reconocidos del flamenco extremeño. El domingo, 30 de agosto, el festival llegará a su fin con la actuación de la cantaora cordobesa Eva de Dios, acompañada a la guitarra por Chaparro, a partir de las 21.00 horas.
Todas las actividades anteriores serán gratuitas y se desarrollarán en la Plaza de San Gregorio, un espacio que la técnica ha calificado como "acogedor" que se encuentra situado en el centro de Guareña y rodeado de distintos establecimientos hosteleros. Alrededor de la plaza se instalarán unas 200 sillas, aunque desde el consistorio reconocen que siempre se quedan cortos.
La vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, ha puesto en valor las raíces y la identidad del flamenco en la provincia, destacando el trabajo que se desarrolla para su promoción, formación y difusión. En este sentido, ha señalado el apoyo de la institución a las peñas, a los artistas y a diferentes iniciativas y circuitos que permiten mantener viva esta disciplina.
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