Música, alfarería, espectáculos y museos abiertos en La Noche en Blanco de Monesterio

Una noche diseñada para “salir de casa, divertirse y disfrutar de la cultura de Monesterio”. Manola Ferreira, concejala del Área Social, “anima” a la ciudadanía y a “quienes nos visitan durante el verano” para que participen “activamente” de una noche “muy especial”, repleta de actividades artísticas.

Con esta actividad se cierra un “intenso verano”, del que la concejala destaca “la gran participación” de público. Lo próximo, para cerrar definitivamente la programación estival, será la Feria de Septiembre, cuyo programa de actos se hará público la próxima semana.

La Noche en Blanco de Monesterio permitirá visitas guiadas a tres museos: El Etnográfico ‘Manoli Delgado’; el Museo del Jamón y el Museo Micológico. Además, en la sala de conferencias de la casa de la cultura se ampliará el horario de visitas a la exposición fotográfica de Victorino Bautista. Según se anuncia, los centros museísticos permanecerán abiertos entre las 20:30 y las 23:30 horas.

Alfarería en La Rambla

La popular Rambla del Paseo de Extremadura ha sido el escenario elegido para la celebración de un taller de alfarería, dirigido a todos los públicos, en el que, además de demostraciones prácticas, con la participación de niños y mayores, los asistentes podrán crear sus propias piezas en un torno profesional. Además, el alfarero, con sus ojos vendados, realizará una exhibición de cerámica a ciegas.

Para los amantes de la música, la organización ha preparado conciertos en el patio de la casa de la cultura. A partir de las 21:00 horas, bajo el título, ‘Notas que sueñan’, los músicos, Manuel Moya Delgado y Alfonso Vázquez Duarte, pertenecientes a la Escuela Municipal de Música, ofrecerán un repertorio que combinará música cinematográfica, grandes éxitos contemporáneos y algunas piezas clásicas.

En la Plaza del Pueblo

El acto central se desarrollará en la Plaza del Pueblo. A partir de las 22:00 horas, el teatro tomará protagonismo a través del grupo Atakama Creatividad Cultural. Se trata, adelanta Manola Ferreira, de un “show multidisciplinar, donde se entrelazan leyendas, danza, malabares y acrobacias”.

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Otro de los enclaves elegidos ha sido la Plaza del Altozano, en la calle Gallego Paz. En este “magnífico recinto urbano” se proyectará el documental, ‘El pan de la memoria. De sus manos, nuestro futuro’, elaborado por la Asociación de Mujeres en Sintonía. “Mucha gente se quedó con ganas de ver esta pieza tras su presentación oficial en la casa de la cultura, con lo que hemos decidido volver a proyectar este documental que reconoce la vida y el esfuerzo de las madres y las abuelas de la comarca de Tentudía”, expresa la concejala. La proyección comenzará a las 23:00 horas.